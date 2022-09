Samsung se moque des iPhone 14 d’Apple avant même leur annonce

Samsung a dévoilé une publicité vantant les mérites de ses Galaxy Z Flip 4 et Galaxy S22 Ultra. Celle-ci a une particularité, puisqu’elle se moque des iPhone 14, encore non officiels. Une tradition chez Samsung.

Les iPhone 14 vont être présentés le 7 septembre, soit mercredi prochain, à travers la traditionnelle Keynote d’Apple. Ce qui est aussi traditionnel, c’est de voir Samsung se moquer des produits de la marque californienne dans ses spots de pub. Cette année ne fait pas exception à la règle.

Samsung a en effet diffusé une nouvelle publicité nommée Buckle Up. Elle vante les mérites des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy S22 Ultra, tout en se moquant allégrement des nouveaux terminaux de son concurrent direct.

Samsung se moque d'Apple depuis plus de dix ans

Cette publicité n’hésite pas à nommer les iPhone d’Apple. « Préparez-vous au lancement prochain des produits Apple », dit la publicité. Ensuite, les innovations présentes sur le Z Flip 4 et le S22 Ultra sont énoncées. La publicité se termine par un « ces innovations ne viendront pas prochainement dans les iPhone, puisqu’elles sont déjà là ».

La guerre est déclarée, donc… du moins pour cette année. S’attaquer directement à Apple est en réalité une tradition chez le constructeur coréen. Cela remonte au début des années 2010, moment charnière où Samsung tentait de s’imposer sur le terrain d’Apple avec les premiers Galaxy S. On se souvient par exemple de la publicité The Next Big Thing, qui riait ouvertement des clients faisant la queue devant les Apple Store. Elle vantant les mérites du Galaxy S2.

Les années suivantes, Samsung a continué. On se souvient par exemple de la publicité de 2017, à l’occasion de la sortie de l’iPhone X, qui avait parodié un utilisateur d’Apple avec une encoche sur la tête.

En 2022, Samsung semble moins inspiré, se contentant de simplement vanter les mérites de ses produits par rapport à la concurrence. Ou alors est-ce la sagesse ?

A lire aussi – Test Galaxy Z Fold 4 : l’innovation à son paroxysme, mais à quel prix ?

En tout cas, ces spots restent toujours amusants à voir. Apple est ici le moqué, mais il est arrivé à la marque de Cupertino d’utiliser ce genre de méthodes. On se rappelle tous des spots « I’m a Mac and I’m a PC » dans les années 2000, qui n’hésitaient pas à aller très loin dans la moquerie envers Microsoft.