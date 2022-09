IFA 2022 : Honor dévoile l’Honor 70, son nouveau smartphone milieu de gamme, ainsi que la tablette Pad 8

Honor vient de dévoiler trois nouveaux produits à l’occasion du salon IFA de Berlin. L’Honor 70 est le nouveau smartphone milieu de gamme phare de la marque. Cette dernière a également présenté sa tablette Pad 8 ainsi que son nouveau PC portable MagicBook 14.

La marque Honor est présente à l’IFA de Berlin et n’est pas là pour faire de la figuration. L’ancienne filiale de Huawei qui a gagné son indépendance en 2020 a présenté trois nouveaux produits : un smartphone milieu de gamme, une tablette ainsi qu’un nouveau PC portable.

Commençons avec le smartphone. Il s’agit de l’Honor 70. Déjà sorti en Chine, il succède à l’Honor 50 dans nos contrés. Il cherche à proposer le meilleur à un prix raisonnable, puisqu’il est vendu autour des 500 euros. Il mise particulièrement sur la photo et sur son design qui veut imiter celui des smartphones premium.

L’Honor 70 mise sur la photo

Il propose donc un écran OLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a la particularité d’être incurvé à 58 degrés sur les bords, ce qui lui donne un aspect aérien très chic. A l’intérieur, nous avons un processeur Qualcomm Snapdragon 778 G+ (le même que sur le Nothing Phone 1), 8 Go de RAM et une batterie de 4800 mAh.

Honor 70 Dimensions 161,4 x 73,3 x 7,9 mm Poids 178 grammes Ecran 6,67 pouces OLED

ratio 20:9

Full HD+ (1080x 2400)

120 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 778 G+ (6 nm) OS Android 12/Magic UI 6.1 RAM 8 Go Stockage 128/256 Go microSD non Capteur principal Principal :

54MP

f/1.9



Ultra grand-angle :

50 MP

f/2.2



Profondeur:

2 mégapixels



2 mégapixels

f/2.4



vidéo 4K @ 30 ips Capteur secondaire 32 MP

Batterie 4800 mAh

Charge rapide 66W 5G Oui Connectivité WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC Mini port jack 3,5 mm non Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran

Mais c’est sur la photo que l’Honor 70 veut convaincre. Il est équipé de trois capteurs, d'un principal de 54 mégapixels, d'un ultra grand angle de 50 mégapixels ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Via sa surcouche Magix UI 6.1 (avec Android 12), Honor veut axer l’utilisation sur de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d’isoler une personne dans une vidéo à part lorsque vous filmez un groupe : le mode Solo Cut. Un produit pensé pour la « génération Tik Tok », selon l’aveu même du constructeur.

L’Honor 70 est disponible à partir d’aujourd’hui à 549 euros pour la version 128 Go de mémoire et 599 euros pour la version 256 Go.

Honor présente aussi une tablette et un PC

La marque a aussi levé le voile sur la Pad 8, sa nouvelle tablette. Il s’agit ici d’une tablette « classique », donc sans stylet ni clavier. Elle adopte un écran de 12 pouces (vraisemblablement IPS LCD) avec une définition de 2000 x 1200 pixels. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et une batterie de 7250 mAh. Elle mise sur son prix, puisqu’elle est disponible à partir de 349 euros.

Enfin, l’Honor MagicBook 14 est le nouvel ultra-portable de la marque. Il est doté d’un écran de 14 pouces en 1440p et d’un rapport écran/façade assez élevé à 88 %. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i5 de 12e génération et l’utilisateur a le choix d’y inclure une carte graphique RTX 2050 ou non. Honor mise particulièrement sur son OS Turbo, qui permet d’optimiser les applications Windows et ainsi économiser de la batterie.

Le PC est vendu à 1099 euros sans carte graphique et à 1299 euros avec. Un prix tout à fait acceptable pour un ultra-portable.