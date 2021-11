Canal+ : les sports et le cinéma bientôt retirés de la chaîne ?

Canal+ a peut-être trouvé un moyen de réduire ses investissements dans le cinéma français : abandonner son format de chaîne généraliste et proposer ses offres cinéma/séries et sports sur deux chaînes différentes.

Comme vous le savez peut-être, Canal+ espère depuis plusieurs années maintenant un geste de la part du CSA en matière réglementaire et fiscale. Seulement, l'autorité française tarde à se manifester et le traitement de faveur tant attendu par la chaîne payante se fait toujours attendre.

En octobre 2020, Canal+ a décidé de montrer les dents en menaçant de quitter la TNT. À l'heure actuelle, la chaîne cryptée gagnerait bien plus à quitter la TNT qu'à y rester. Tout d'abord, Canal+ doit payer près de 20 millions d'euros par an pour diffuser ses différentes chaînes via la TNT. Ensuite, le nombre d'abonnés qui reçoivent les chaînes du groupe via la TNT est en chute libre, passant d'un million de clients en 2011 à 400 000 seulement en 2021.

Finalement, la chaîne n'est pas passée à l'acte, mais elle aurait trouvé un autre moyen de faire des économies, notamment en rognant sur la contribution qu'elle verse pour le développement du cinéma français. En effet et comme le prévoit la convention signée avec le CSA, Canal+ doit verser chaque année une contribution à hauteur de 12,5% de son chiffre d'affaires pour aider à la création de films et séries en France. Le CA en question intègre à la fois les revenus tirés du cinéma et du sport.

Canal+ veut séparer définitivement le sport et le cinéma

Comme diminuer cette participation me demandez-vous ? Cette convention avec le CSA étant valable uniquement avec le statut actuel de Canal+, à savoir une chaîne généraliste, le groupe aurait décidé de revoir totalement son organisation. En d'autres termes : abandonner le statut de chaîne généraliste et diviser ses activités cinéma/séries et sports en deux chaînes différentes et indépendantes.

En procédant de la sorte, Canal+ réduirait forcément sa contribution au 7e art hexagonal. D'après les prévisions effectuées par la chaîne cryptée, elle pourrait économiser pas moins de 80 millions d'euros par an (elle en verse environ 160 millions chaque année). Pour l'instant, Canal+ a demandé au CSA de lancer une enquête en novembre 2021 auprès de 120 000 abonnés pour obtenir leur avis concernant l'abandon d'une programmation généraliste au profit d'une division en plusieurs chaînes spécialisées. Le résultat de cette enquête est attendu la semaine prochaine.

Source : Le Figaro