Canal+ : quelles sont les nouvelles offres et tarifs de la rentrée ?

Le groupe Canal+ a lancé ce jeudi 9 septembre 2021 deux nouvelles chaînes thématiques plébiscités par ses abonnés. Canal+ Docs, une chaîne dédiée aux documentaires et Canal+ Kids qui comme son nom l'indique est axée sur les contenus pour les enfants. Qui dit rentrée, dit également nouveaux bouquets TV et nouveaux tarifs. On fait le point sur les nouvelles offres et tarifs de Canal+ pour la rentrée 2021-2022.

Canal+ lance deux nouvelles chaînes, une première depuis 10 ans !

La grande nouveauté pour cette rentrée, c'est la création des deux chaînes thématiques Canal+ Docs et Canal+ Kids. La première propose déjà aux abonnés de la chaînes cryptée pas moins de 180 documentaires. Christine Cauquelin, directrice des documentaires et des chaînes Découverte du groupe Canal+ annonçait le 31 août dernier, lors de la présentation des nouvelles offres Canal+ que “La nouvelle chaîne #CanalplusDocs, aura pour ambition de raconter des histoires vraies avec la puissance d'un récit de fiction. Elle se positionnera comme premium, généraliste et contemporaine, dans l'ADN de Canal+“.

🌏 #RentréeCanalPlus "La nouvelle chaîne #CanalplusDocs, aura pour ambition de raconter des histoires vraies avec la puissance d'un récit de fiction. Elle se positionnera comme premium, généraliste et contemporaine, dans l'ADN de @canalplus" 🗨️Christine CAUQUELIN pic.twitter.com/aayPKFYBa7 — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

La seconde chaîne, Canal+ Kids, s'adresse au jeunes entre 4 et 12 ans. “Ce seront des nouveautés, des productions originales, des séries événementielles, des émissions et des formats courts. Au total, ce seront plus de 5000 contenus qui seront disponibles en délinéaire sur myCanal” précisait Audrey Brugère, directrice de l'unité de programmes jeunesse lors de l'annonce du lancement le 31 août dernier sur Twitter.

👦#rentréeCanalPlus Création de #CanalPlusKids : une nouvelle chaîne, et un service délinéaire pour les 4/12 ans, portant les valeurs de marque du groupe :

✨Audace

✏️Créativité

💻Modernité

💭Intelligence pic.twitter.com/UUUGE5MZFO — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) August 31, 2021

Quelles sont les nouveaux bouquets Canal+ de la rentrée 2021-2022 ?

Aux nombre de cinq auparavant, Canal+ a donc simplifié et enrichi son offre et en propose désormais trois. Canal+, Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Notez que Canal+ propose également une offre limitée incluant seulement BeIN Sport pour 35,99 € par mois (25,99 € la première année), à l'occasion du retour de la Ligue des Champions sur son antenne. Voici un petit tableau récapitulatif des offres, de leurs contenus et leurs tarifs :

Offre CANAL+ CANAL+ CINE SERIES CANAL+ SPORT Contenu Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Séries, Canal+ Docs et Canal+ Kids Canal+, Ciné+, Disney+, Netflix, OCS, Starzplay Canal+, Canal+ Sport, beIN Sports, Eurosport, MultiSports, Infosport+ Prix de l'abonnement 20,99 € pendant 12 mois puis 24,99 €/mois avec engagement de 24 mois OU 24,99 €/mois sans engagement 34,99 € pendant 12 mois puis 40,99 €/mois avec engagement de 24 mois OU 40,99 €/mois sans engagement 34,99 € pendant 12 mois puis 45,99 €/mois avec engagement de 24 mois OU 45,99 €/mois sans engagement

Et si jamais vous préférez ne rien rater de ce que peut vous offrir Canal+, la chaîne vous réserve une toute dernière formule baptisée Canal+ Friends & Family. Pour la coquette somme de 79,99 € par mois (64,99 € par mois la première année), ce bouquet réunit l'ensemble de tous les chaînes et services précédemment cités.

Notez que les étudiants âgés de moins de 26 ans peuvent prétendre à une réduction de 50% sur le prix de l'abonnement de leur choix. Les tarifs passeront donc respectivement à 12,49 €, 20,49 € et 22,99 € pour les offres Canal+, Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport.

Toutes les offres décrites précédemment sont valables jusqu'au 13 octobre 2021 pour tout nouvel abonnement à toute personne non abonnée aux offres Canal+ au cours du mois dernier. Pour conclure, vous avez la possibilité d'essayer gratuitement l'offre de votre choix pendant un mois. Et pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter toutes les modalités de souscription.