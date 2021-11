Streaming Manchester City PSG direct : comment voir le match de Ligue des Champions ?

Manchester City affronte le PSG ce soir en Ligue des Champions pour ce qu'il convient d'appeler la finale du Groupe A. Une victoire des Parisiens leur assurerait la qualification pour les huitièmes, avec à la clé la reprise de la première place du groupe. Streaming, chaîne et compositions d'équipes, voici toutes les infos d'avant match.

Ce soir, le PSG de Mauricio Pochettino sera aux prises avec Manchester City. C'est dans la ville du nord-ouest de l'Angleterre que se joue la première place du groupe A de la Ligue des Champions. Et peut-être aussi l'avenir du coach de Paris dans les prochains jours. Ce dernier est en effet au centre de rumeurs l'envoyant dans l'autre club de la ville mancunienne.

Le timing de ce feuilleton est loin d'être propice au vu de l'importance de cette rencontre. Mais l'entraîneur argentin a tenu à rassurer le groupe en conférence de presse hier. Si le PSG n'est pas vraiment en danger, la victoire contre Manchester City comme à l'aller est impérative s'il compte finir à la tête du groupe A, et par la même occasion conforter son statut de favori (parmi d'autres).

Manchester PSG : streaming et chaîne, où voir le match de Ligue des Champions ?

Le match Manchester PSG débute ce mercredi 24 novembre 2021 à 21h, heure française. La rencontre est à suivre sur les chaînes Canal+ et RMC Sports 1. Les deux groupes proposent en ce moment une offre promotionnelle pour les nouveaux abonnés. Celle-ci permet de ne rater aucun match de la Ligue des Champions grâce à l'inclusion des chaînes beIN Sports

Vous pouvez en effet souscrire à un abonnement RMC Sport + beIN Sports à 19 € par mois avec un engagement d'un an. Ensuite, il faudra débourser 29 € par mois, toujours avec engagement. La promotion concerne donc la première année et vous donne droit à 35% de réduction. Si vous préférez la formule sans engagement, elle est à 35 € par mois au lieu de 40 € (promotion).

Il reste toujours possible de souscrire à RMC Sport seul à 25 € par mois ou 19 € avec engagement pour les non-abonnés SFR. Les matchs sont pour rappel accessibles uniquement en streaming. Enfin, pour ceux qui ont un penchant pour Canal+, le groupe propose un pack promotionnel associant la chaîne Canal+ et les chaînes beIN Sports.

Là aussi vous accédez à 100% des matchs de la Ligue des Champions. L'ensemble coûte 25,99 € par mois pendant 12 mois, puis 35,99 € par mois. Il faut s'engager sur 24 mois.

Les compositions probables de Manchester City PSG

Marco Verratti et Wijnaldum sont forfait pour le match contre Manchester City selon l'Équipe. On retrouverait donc Peredes, Herrera et Gueye en milieu de terrain.

Le 11 de départ probable du PSG : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Nuno Mendes – Paredes, Herrera, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar.

Le 11 de départ probable de Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Dias, Cancelo – Silva, Rodri, Gündogan (cap.) – Sterling, Gabriel Jesus, Foden.