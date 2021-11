Streaming Lille Salzbourg direct : comment voir le match de Ligue des Champions ?

Lille accueille le RB Salzbourg pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Objectif revanche après la défaite du match aller. Une victoire conduirait le LOSC au seuil de la qualification pour les huitièmes. Chaîne, streaming et compositions d'équipes, on vous dit tout sur le match de ce soir.

Après trois semaines d'absence, la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi 23 novembre 2021. Mal en point en championnat, Lille est en position plutôt favorable en Ligue des Champions. Propulsé à la 2è place après sa victoire contre Séville, le LOSC pourrait prendre la tête groupe G en cas de victoire contre le RB Salzbourg ce soir. Et surtout faire un grand pas vers la qualification.

Le déclic pourrait bien venir de là et impacter positivement la suite de la saison du champion de France en titre. Les Dogues sortent d'un match nul décevant en Ligue 1 après s'être fait rattraper par Monaco, mené 2 à 0 dès la 9e minute de jeu. Salzbourg de son côté a le moral au beau fixe. Les Autrichiens déroulent comme d'habitude en championnat et sont leaders du groupe G en Ligue des Champions.

Sur quelle chaîne voir Lille Salzbourg ce soir en Ligue des Champions ?

Compositions probables de Lille Salzbourg

Le 11 de départ probable de Lille : Grbic – Reinildo, Djalo, Fonte (c.), Celik – Bamba, Xeka, Onana, Sanches – Yilmaz, David.

Le 11 de départ probable du RB Salzbourg : Kohn – Ulme (c.), Wober, Onguéné, Kristensen – Seiwald, Camara, Sucic – Aaronson – Adeyemi, Okafor.