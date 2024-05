Canal+ lance TV+, le prix de la Galaxy Ring dévoilé, c’est le récap

Google TV bénéficie d’une mise à jour incluant une fonction très pratique pour retrouver une télécommande égarée. Canal+ dévoile une offre de streaming low cost appelé TV+. Et les prix de la Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung, ont été dévoilés par une fuite. Voici le récap.

Quel que soit votre système d’exploitation, vous utilisez certainement une fonction essentielle : le copier-coller. Elle est devenue essentielle dans notre quotidien pour passer une information ou un contenu d’une application à une autre. Son utilisation parait simple et relativement « optimisé ». Mais est-il possible de l’améliorer ? Microsoft affirme que oui. La firme américaine a inclus dans les PowerToys une version du copier-coller nourrie à l’intelligence artificielle. L’objectif ? Analyser et convertir le contenu copié pour l’importer dans une application « intelligemment ». Retrouvez plus d’explication dans notre article dédié. Voici toutes les autres informations à retenir de la journée du 22 mai 2024.

Passez moins de temps à chercher votre télécommande avec Google TV

Avec iOS ou Android, il est possible de retrouver des accessoires connectés, qu’il s’agisse d’écouteurs ou de traceurs. Mais la télécommande n’est-elle pas un accessoire connecté comme un autre ? Pourvu d’une connexion Bluetooth, d’un microphone, voire même d’un écouteur, elle est de plus en plus interactive. Alors, ne peut-elle pas, elle aussi, être retrouvée grâce à une fonction de votre télé sous Google TV ? La réponse est oui. Voici comment.

Nous savons quel sera le prix de la Galaxy Ring de Samsung

Nous nous rapprochons inéluctablement de la sortie commerciale de la Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung. Vu pour la première fois, sous une coupole de verre en février 2024, la Galaxy Ring devrait être lancée à l’occasion de la conférence Unpacked de cet été, aux côtés des prochains Galaxy Z Fold et Z Flip. Ce sera l’occasion de savoir ce qu’elle peut vraiment faire, mais également le tarif proposé par Samsung. Un tarif qu’une source plutôt fiable a éventé. Et autant dire que la bague ne sera pas donnée.

Canal+ lance une offre de SVOD « hybride » low cost

Une nouvelle offre de télévision en streaming arrive sur le marché français. Elle s’appelle TV+. Mais ce n’est pas un nouvel acteur qui se lance. TV+ est en effet la nouvelle offre « low cost » de Canal+. Dans ce pack commercialisé à 2 euros par mois, le groupe audiovisuel français promet une offre « hybride » où vous retrouvez des chaines en linéaires, comme TF1 ou M6, en direct ou en replay, mais aussi un catalogue de contenu « premium » en SVOD. Une offre qui n’est pas sans rappeler celle de Netflix.

