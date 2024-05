Google TV : oubliez les parties de cache-cache avec votre télécommande grâce à cette nouvelle fonction

Google introduit une nouvelle fonctionnalité pour retrouver les télécommandes perdues de Google TV. Avec Android 14 pour TV, un outil “Trouve la télécommande” sera disponible. Cependant, tous les appareils existants ne bénéficieront pas de cette mise à jour.

Google TV a récemment connu plusieurs évolutions significatives. L'intégration de l'intelligence artificielle Gemini permet désormais des recommandations de séries et films ultra personnalisées en affinant les suggestions en fonction des goûts et intérêts de chaque utilisateur. De plus, un nouveau bouton magique sur les télécommandes permet maintenant d'accéder rapidement aux applications favorites. Cependant, malgré ces avancées, il manque encore une fonctionnalité simple mais essentielle pour résoudre un problème courant : retrouver facilement cette dernière quand on l’a perdue.

Walmart, une enseigne similaire à Carrefour aux Etats-Unis, a récemment lancé son Onn Google TV 4K Pro avec plusieurs fonctionnalités inédites, y compris la possibilité de retrouver une télécommande perdue. En appuyant sur un petit bouton situé à l'avant du boîtier, la télécommande émet un bip sonore et clignote pendant 30 secondes. Cette fonctionnalité, initialement attribuée à cette grande surface, fait en réalité partie d'Android 14 pour TV.

Fini de perdre la télécommande de Google TV avec cette nouvelle fonction

Android 14 pour TV inclut une fonctionnalité “Find my remote” – “Trouve ma télécommande” – qui permet de la localiser en émettant un son si vous l’avez perdue. Cette fonction est activée en appuyant sur un bouton du boîtier de Google TV, mais uniquement avec les télécommandes compatibles qui sont dotées d'un haut-parleur intégré. Google envisage également de permettre l'utilisation de commandes vocales pour activer cette fonction. Cependant, des bugs subsistent actuellement qui empêchent un fonctionnement optimal de cet outil sur certains appareils, comme le Walmart Onn 4K Pro, où elle ne fonctionne pas toujours correctement.

Les utilisateurs de Google TV bénéficieront bientôt de cette nouvelle fonctionnalité, à condition que leur télécommande soit compatible. Les appareils plus anciens pourraient ne pas recevoir cette mise à jour s'ils ne possèdent pas le matériel nécessaire, comme un haut-parleur intégré. Cette innovation permet à la société de rattraper son retard sur Apple TV, qui propose depuis 2015 un outil similaire pour la télécommande Siri qui permet de la retrouver facilement grâce à une fonction de localisation intégrée.