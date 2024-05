Canal+ lance TV+, une offre avec plus de 80 chaînes TV pour 2 euros par mois

TV+ est le nouvel abonnement à bas prix de Canal+. En plus de l'accès à de nombreuses chaînes TV en linéaire, il inclut des documentaires, spectacles et séries à la demande.

Avec TV+, Canal+ lance une nouvelle offre de streaming vidéo à petit prix. L'abonnement coûte deux euros par mois sans engagement et permet d'accéder à la fois à des chaînes TV en direct et en replay, ainsi qu'à certains contenus Canal+ triés sur le volet. TV+ est pensé comme une porte d'entrée abordable à l'écosystème de Canal.

Plus de 80 chaînes de télévision sont incluses, dont toutes les chaînes de la TNT, des chaînes multithématiques (RTL9, Olympia TV, MTV, Planète+ Aventure, Comédie+, Infosport+…), ainsi que huit chaînes digitales (Comedy Club, Clique TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct…). Canal+ y voit une offre d’agrégation “dans un marché de plus en plus fragmenté”.

TV+, un mélange de TV en linéaire et de VOD

TV+ comprend également “une sélection de contenus premium” disponibles à la demande et provenant de Canal+. Au lancement, les utilisateurs peuvent par exemple découvrir les saisons 1 des séries Baron Noir et Tokyo Vice. De quoi inciter les clients à passer à une offre plus complète s'ils en veulent plus. Le documentaire Intérieur Sport sur Kylian Mbappé est aussi accessible avec cette nouvelle formule. Tous les mois, de nouveaux programmes seront ajoutés à TV+. Ce sera prochainement le cas de Boys Boys Boys, le dernier spectacle de Florence Foresti. Canal+ promet des rencontres sportives, des séries, des documentaires exclusifs et d'autres spectacles à venir.

TV+ est disponible depuis l'application Canal+. Vous pouvez donc y accéder depuis n'importe quel appareil compatible avec l'app (TV connectées, Chromecast, Airplay, Apple TV, Fire TV, Android TV, PC, Mac, smartphones, tablettes et consoles de jeux), exception faite des box des FAI.

En termes de fonctionnalités, on retrouve le retour en arrière pendant un programme diffusé en direct, la création de playlist, le téléchargement de contenus à visionner hors ligne et le multi-live pour regarder jusqu'à quatre programmes en même temps. Et si vous ne savez pas quoi regarder, le guide des programmes, les recommandations personnalisées, le Top 10 global des programmes et la sélection des meilleurs films et séries du moment vous aideront à faire votre choix.

