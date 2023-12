Canal+ attaque Google en justice et deux autres firmes pour piratage sportif

Le groupe Canal+ assigne 3 géants américains de la Tech en justice : Google, Cloudflare et Cisco. Il demande aux entreprises de bloquer les sites de streaming sportif illégaux.

Il va y avoir du sport, mais le terrain ne sera pas celui que vous imaginez. Le match aura lieu dans un tribunal, et il opposera une équipe contre 3 autres. Le groupe Canal+ a en effet assigné en justice trois géants de la Tech américains : Google, Cloudflare et Cisco. En cause : le streaming illégal des rencontres sportives, encore lui. Ce phénomène est non seulement très connu, mais il connait en plus une forte croissance dans les pays d'Europe. Un fléau pour les ayants droit qui tentent par tous les moyens de l'endiguer. La Premier League, championnat de football anglais, renforce ses équipes internes de lutte contre le piratage par exemple.

À l'origine, Canal+ a demandé aux fournisseurs d'accès Internet français de bloquer plusieurs sites pirates. Ces derniers se sont exécutés en septembre dernier : ils coupent leur accès à tous les abonnés jusqu'à la fin des différents championnats dont Canal+ a les droits d'exploitation audiovisuelle. Le Top 14 de rugby, la Champions League et la Premier League de football. Le problème, c’est qu'il existe une astuce extrêmement simple pour contourner le blocage. Il suffit en effet de changer ses DNS pour ne plus utiliser ceux des FAI. Des milliers de tutoriels expliquent comment faire.

Canal+ veut que Google, Cloudflare et Cisco bloquent les sites de streaming sportif illégaux

Canal+ attaque donc les trois plus gros fournisseurs de DNS alternatifs que sont Google, Cloudflare et Cisco. Le groupe base sa démarche sur l'article 330-10 alinéa 1 du Code des sports. Il permet aux ayants droit de compétitions sportives de demander au juge “toutes mesures proportionnées” pour empêcher ou arrêter une atteinte à leurs intérêts “à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier”.

La demande est claire. Si les internautes se tournent vers les 3 entreprises pour continuer à consulter les sites de streaming illégaux, c'est à elles de les bloquer. Certains rappellent qu'il existe bien d'autres fournisseurs de DNS. Même si Canal+ obtient ce qu'il veut, la mesure resterait largement inefficace à leurs yeux. En France, plus de 50 sites pirates ont été bloqués par les FAI début 2023.

Source : L'Informé