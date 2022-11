Canal+ reprend enfin la diffusion des chaînes du groupe TF1

Après plusieurs mois de bataille juridique en raison d’un désaccord d’ordre financier qui avait poussé Canal à arrêter de diffuser les chaînes du groupe TF1, un nouvel accord de distribution aurait enfin été signé.

Cela fait maintenant près de 2 mois que Canal+ avait cessé la diffusion des chaînes du groupe TF1. Pour rappel, la chaîne cryptée avait notamment déclaré que la Une exploitait sa position dominante pour exiger le versement d'une rémunération trop grande pour ses chaînes gratuites. Les chaînes TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 Séries Film n’étaient donc plus accessibles pour les 2 millions d’abonnés au service satellite de Canal+ TNT Sat, en attendant qu’un accord soit trouvé.

Au milieu de son bras de fer avec le groupe TF1, les chaînes ayant décidé de régler l'affaire devant les tribunaux, le groupe Canal+ avait renouvelé avec succès son accord de diffusion avec M6. Face à l’essor de la concurrence et une chute d’audience importante, la situation de TF1 devenait catastrophique. Le groupe avait néanmoins pu compter sur l’aide d’Orange il y a quelques semaines, et semble enfin voir le bout du tunnel.

Canal+ et TF1 trouvent un accord pour reprendre la diffusion

TF1 et Canal+ ont annoncé en fin de semaine dernière avoir signé un « nouvel accord de distribution », qui permettra à Canal+ de diffuser « sur le long terme » toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les chaînes devraient donc de nouveau être accessibles pour les abonnés Canal+ dès aujourd’hui, lundi 7 novembre 2022.

« Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont retrouver à partir du lundi 7 novembre l’ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy… ».

On s’attendait à ce qu’un accord soit trouvé ces jours-ci, puisque le lancement imminent de la Coupe du monde de football au Qatar le 20 novembre prochain rendait urgent le renouvellement du contrat de diffusion.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas les termes exacts de ce nouvel accord, et on ne sait pas ce que les deux groupes appellent une diffusion « sur le long terme ». On espère qu’à l’avenir, Canal+ et TF1 parviendront à se mettre d’accord rapidement pour ne pas priver des millions de téléspectateurs de leurs chaînes préférées.