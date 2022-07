Canal+ veut peser face à Netflix en rachetant Orange Studio et OCS

D'après nos confrères du site Variety, le groupe Canal+ est en actuellement en négociations avec Orange pour racheter les divisions cinema, télévision et télévision premium de l'opérateur français.

Comme vous le savez peut-être, le contrat de diffusion exclusive qui lie Orange et OCS avec HBO doit prendre fin en début d'année 2023. De fait et dès février 2022, nous apprenions que l'opérateur cherchait à se débarrasser d'OCS et vendre ses parts dans le service de streaming. Canal+, qui détient déjà 33% des parts de la plateforme, s'était d'ores et déjà montré intéressé par cette acquisition.

Or et d'après nos confrères du site Variety, la chaîne cryptée et propriété de Vivendi entretient déjà des discussions avancées avec Orange pour acquérir les divisions cinéma, télévision et télévision premium du premier groupe de télécommunications de l'Hexagone.

Canal+ veut mettre la main sur OCS

Canal+ et Orange pourraient entrer en négociations exclusives dès septembre 2023 et seraient alors soumis à l'approbation de l'Autorité de la concurrence. C'est en tout cas qu'ont affirmé deux sources industrielles impliquées dans le dossier à Variety. La conclusion de cette acquisition pourrait prendre un an à minima.

Cet accord comprendrait notamment le rachat d'Orange Studio, la division des contenus chargée de coproduire, de vendre à l'étranger et de distribuer certains films en France. Sans surprise, OCS est évidemment compris dans le lot. Ces dernières années, l'accord pluriannuel entre OCS et HBO n'a pas permis à la plateforme payante de faire face à l'arrivée de tous ces nouveaux concurrents, comme Amazon Prime Video, Netflix ou encore Disney+.

Comme dit plus haut, l'accord avec HBO arrive à son terme en 2023, et à l'heure actuelle, OCS n'a pas les épaules pour négocier un autre accord de diffusion exclusive similaire. Néanmoins et si OCS devient propriété de Canal+, la propriété de Vivendi aurait suffisamment de poids pour conclure un accord de distribution avec le service HBO Discovery+ (un nouveau service qui regroupera HBO Max et Discovery+).

Une opération qui permettrait à Canal+ de peser face à Netflix

Il faut rappeler qu'en 2011, l'Autorité de la Concurrence s'était opposée à une première tentative de rachat des chaînes OCS par Canal+. En effet, l'institution craignait la création d'une position dominante. Or, le visage du marché a changé, et Canal+ est loin d'être le seul acteur présent sur ce segment désormais. “Les autorités de surveillance sont conscientes que Canal+ doit se consolider pour faire face aux steamers mondiaux comme Disney qui dépensent 30 milliards d'euros en contenu cette année”, assure François Godard du cabinet Enders Analysis.

Pour rappel, Canal+ a également signé un accord pour proposer en exclusivité en France le nouveau service de streaming Paramount+.