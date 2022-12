Caméra de surveillance + sonnette vidéo : Amazon propose 60% de réduction sur ce super pack

Ce pack que nous propose Amazon est composé de trois appareils Blink. Vous avez la caméra de surveillance Blink Outdoor, la sonnette Video Doorbel et le pont de connexion Blink Sync 2. Le tout pour seulement 55,99 €.

Vous souhaitez garder un œil sur tout ce qui se passe autour de chez vous et même à distance ? Avec ce pack promotionnel proposé par Amazon, les trois appareils font l'objet d'une réduction très intéressante de 60%. L'ensemble vous revient à 55,99 €.

À ce prix là, vous avez la Blink Outdoor, la Blink Video Doorbel et le pont de connexion de la marque qui permet de synchroniser jusqu'à 10 appareils via une connexion WiFi. En considérant leurs prix individuels, la réduction accordée est encore plus intéressante que celle affichée par Amazon.

Amazon brade ce pack d'appareils Blink : un vrai cadeau de Noël

La caméra de surveillance Blink Outdoor est habituellement vendue seule au prix conseillé de 89,99 €. La sonnette vidéo Blink Doorbel coûte 60 €. Et le pont de connexion Blink Sync Module 2 est vendu à 35 €. Le pack en promo est ainsi proposé à 56 € au lieu de 185 €. Vous économisez donc quasiment 130 €, ce qui correspond à une réduction réelle de plus de 67%.

Notez qu'en les commandant maintenant, ces produits seront livrés bien après Noël. Mais l'attente vaut largement le coup. Et il est peu probable que vous retrouviez ce pack à un tel prix de sitôt.

Pour en venir à leurs caractéristiques, rappelons que la Blink Outdoor est une caméra de surveillance HD sans fil conçue pour résister aux intempéries. Elle est entièrement étanche. Ses deux piles AA peuvent fonctionner pendant deux ans sans être changées. Ce qui vous laisse tranquille pendant un bon bout de temps.

Cette caméra dispose par ailleurs de la vision nocturne infrarouge ainsi que d'un détecteur de mouvement avec notification systématique sur votre smartphone. La Blink Video Doorbel quant à elle propose des fonctionnalités proches, mais cette fois-ci sous la forme d'une sonnette connectée équipée d'une caméra.

Les deux appareils sont aussi équipés d'un micro et d'un haut-parleur pour les dialogues et notamment pour entendre ce qui se passe autour de chez vous. Enfin, notez que pour les contrôler depuis l'application compagnon, il est nécessaire de les synchroniser via le pont Blink Sync qui est inclus dans ce pack.

Le pont doit lui-même être relié en WiFi à votre réseau domestique. Il est en outre possible d'ajouter une clé USB à ce module. Vous pourrez ainsi sauvegarder les données importantes telles que les séquences vidéo directement en local et à souhait.