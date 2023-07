En ce mercredi 26 juillet 2023 uniquement, Rakuten propose de vous procurer la GoPro HERO11 Black Mini à moins de 230 euros par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger et grâce à un code promotionnel. Tous les détails de ce bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Rakuten où la GoPro HERO11 Black Mini bénéficie d'une réduction totale de 120 euros en ce mercredi 26 juillet 2023. Via le vendeur officiel Boulanger, la caméra sportive de la marque américaine est disponible au prix de 229 euros au lieu de 349 euros.

La réduction de près de 35% se fait de cette façon : une première remise immédiate de 100 euros de la part de Rakuten et une autre remise de 20 euros avec le coupon RAKUTEN20 qui est à saisir au cours de l'étape de la commande. Pour information, la caméra GoPro bénéficie de la livraison gratuite à domicile ou en magasin Boulanger.

Ultra-résistante et étanche jusqu’à 10 mètres, la version Mini de la HERO11 Black permet de prendre des vidéos en 5.3K60 et en 2.7K240, et d'extraire des photos avec une résolution de 24,7 MP. L'appareil dispose de la stabilisation vidéo HyperSmooth 5.0 avec verrouillage de l’horizon intégré. Enfin, la GoPro HERO11 Black Mini est fournie avec un étui, une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation courte, une vis moletée courte et un câble USB-C.