Découvrez ce robot nettoyeur de piscine à prix réduit chez AliExpress pour les soldes d’été

AliExpress profite des soldes d'été pour vous proposer une remise exceptionnelle sur un robot nettoyeur de piscine Degrii Zima Pro sans fil et avec radar à ultrasons. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Alors que les températures sont de plus en plus chaude en été, difficile de résister à l'envie d'avoir une piscine. Seul problème : même après avoir payé et construit sa piscine, les dépenses continuent, notamment pour l'entretien de celle-ci. Une piscine mal nettoyée, c'est en effet une piscine qui peut s'encrasser et devenir dangereuse pour votre peau et votre porte-monnaie. La solution : investir dans un robot nettoyeur de piscine. Si l'appareil peut paraître coûteux au premier abord, sur le long terme, il vous fera économiser beaucoup de temps et d'argent.

Et bonne nouvelle : en ce moment chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une remise de -96€ sur le robot nettoyeur de piscine Degrii Zima Pro. Sans fil et doté notamment d'un radar à ultrasons avec cartographie intelligente, le robot se retrouve ainsi disponible pour seulement 899,09€ au lieu de 1198€. Pour profiter de ce prix, vous n'avez qu'une seule chose à faire : utiliser le code promo SALEDE.

Un nettoyeur de piscine sans fil avec cartographie 3D intelligente

Le robot Degrii Zima Pro est capable de nettoyer votre piscine du sol aux murs en passant par l'eau et chaque coin de votre piscine grâce à son système de cartographie 3D intelligente et son radar à ultrasons. De plus, il est sans fil et vous promet donc une sécurité optimale avec une batterie longue durée. Il peut nettoyer en effet nettoyer votre piscine pendant 3h30 et retourner ensuite tout seul à sa base de charge.

Capable de purifier l'eau de votre piscine, il propose une grande puissance de nettoyage avec un moteur de 250W. Feuilles d'arbres, insectes, sable, etc. Rien ne lui résiste et il vous assure des baignades en toute tranquillité !

Précisons que le robot est expédié gratuitement depuis la France métropolitaine et livré en quelques jours chez vous.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.