Ce site de téléchargement de jeux Nintendo Switch piratés ultra populaire vient de tomber

Le FBI et un organisme néerlandais ont saisi un site très connu sur lequel on pouvait facilement télécharger des jeux Nintendo Switch piratés. Il était dans le viseur des autorités aussi bien américaines qu'européennes depuis plusieurs mois.

Aucune console de jeux vidéo n'est impénétrable. Il faut généralement quelques semaines seulement pour que les pirates parviennent à trouver des failles et les exploiter. Dans le cas de la Switch 2, il n'a fallu que quelques heures pour la “hacker”. Le but final est toujours le même : faire tourner des copies de jeux illégales sur l'appareil. Mais modifier la console ne suffit pas. Après cette étape préalable vient le temps de télécharger des ROMs, les fameuses copies.

Et ce ne sont pas les sources qui manquent. Que ce soit en direct ou via le protocole BitTorrent, entre autres, il suffit de quelques minutes de recherche pour trouver son bonheur. Les autorités chargées de lutter contre le piratage le savent très bien. Elle lancent régulièrement des opérations pour mettre fin aux plateformes les plus utilisées et y parviennent souvent. Aujourd'hui, un site très connu proposant des ROMs Switch l'a appris à ses dépends.

Clap de fin pour ce site qui permettait de télécharger des jeux Switch illégalement

Il s'agit de Nsw2u, populaire auprès des pirates adeptes de la console de Nintendo. L'ouvrir dans un navigateur affiche désormais une page indiquant une saisie du domaine par le FBI. Le message dévoile également l'implication du FIOD (Federal Information and Investigation Service), une entité gouvernementale des Pays-Bas chargée d'enquêter sur les crimes financiers.

Nsw2u ainsi que ses noms de domaines associés étaient inscrits sur la liste européenne des sites pirates à faire tomber depuis mai dernier. Nintendo, connu pour mener une guerre féroce contre tout ce qui s'apparente au piratage de ses jeux, est sans nul doute ravi, même si l'entreprise japonaise ne s'est pas exprimée à ce jour.

La nouvelle a rapidement fait le tour des discussions sur le réseau social Reddit en revanche. Plusieurs internautes se lamentent devant la disparation du site, mais beaucoup viennent les consoler en rappelant qu'il reste encore bien des adresses valides.