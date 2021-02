Call of Duty est désormais trop volumineux pour les PS4 avec seulement 500 Go

Alors que la mise à jour de la saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Warzone vient d’être déployée par Activision, de nombreux joueurs ont eu du mal à la télécharger. En effet, les utilisateurs de PS4 avec 500 Go ne peuvent plus installer les trois derniers jeux Call of Duty en même temps.

Call of Duty a la mauvaise réputation de prendre beaucoup d’espace de stockage, mais la dernière mise à jour a encore une fois aggravé la situation. En effet, si vous êtes un joueur de Call of Duty et que vous possédez une PS4 avec 500 Go de stockage, vous allez sûrement devoir vous séparer de quelques jeux pour télécharger la nouvelle mise à jour.

En effet, Warzone, Modern Warfare et Black Ops Cold War sont à présent si volumineux qu’ils ne peuvent plus tenir ensemble sur le disque dur de 500 Go de la PlayStation 4. “Si vous avez installé les deux jeux et que vous installez les dernières mises à jour, vous devrez peut-être supprimer certains contenus de jeu inutilisés pour pouvoir télécharger et installer le patch Warzone ce soir“, a déclaré Activision.

Quelles solutions pour installer les mises à jour ?

S’il n’y a plus de place sur votre PS4, votre première option peut être de retélécharger entièrement les jeux. Il vous sera alors plus facile de contrôler précisément ce que vous souhaitez télécharger ou non. La seconde option est d’investir dans un stockage externe, qui vous permettra de stocker au moins un des jeux Call Of Duty pour avoir assez d’espace dans la console pour les deux autres.

L’option la plus onéreuse, quant à elle, est de changer de console. Le problème, c’est que les PS5 et les Xbox One Series X et S sont actuellement en rupture de stock. Sony a récemment promis que la pénurie mondiale prendra fin au second semestre 2021, mais on doute que les stocks parviennent à satisfaire la demande.

Cependant, même sur les consoles next-gen, le stockage peut vite être saturé. En effet, une PS5 ne dispose que de 825 Go de stockage, et comme certains jeux pèsent plus de 100 Go, les joueurs auront aussi rapidement besoin d’un SSD supplémentaire.

Source : Kotaku