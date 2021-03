Battlefield 2021 : histoire, gameplay, mode battle royale, voici les premières infos

Le prochain Battlefield se déroulerait dans un futur proche d'une dizaine d'années, au cœur d'une guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est en tout cas ce que rapporte le leaker Tom Henderson, bien renseigné sur le jeu. Ce dernier inclurait également un mode battle royale ainsi qu'un système de campagne en co-op.

Depuis l'officialisation du retour de Battlefield en 2021, EA est resté bien avare en matière d'informations. Heureusement, Tom Henderson, leaker à l'origine de plusieurs fuites véridiques concernant Call of Duty, vient à la rescousse avec une longue liste de détails croustillants. Selon lui, le nouveau titre serait sobrement intitulé “Battlefield” et reviendrait à la formule ayant fait le succès des troisième et quatrième opus.

Concernant l'histoire, Tom Henderson indique que la campagne se déroule dans un futur proche. “Le contexte est très similaire à celui de Call of Duty Black Ops 2 de 2012, avec un jeu se passant en 2025 soit 10/15 ans après sa sortie”, explique-t-il. On peut donc s'attendre à voir apparaître des armes à la technologie avancée, des drones et peut-être même des robots militaires. Et qui dit futur proche, dit conflit d'actualité. En effet, les États-Unis et la Russie s'affronteront pour une raison encore inconnue.

Sur le même sujet : Les jeux vidéo ne rendent pas violents mais heureux, une étude le prouve

Un Battlefied 3 “sous stéroïdes”

En plus d'être jouable en co-op, la campagne du prochain Battlefield s'éloignerait du manichéisme habituel des jeux de guerre. Tom Henderson explique en effet que les joueurs incarneront une escouade de mercenaires qui rempliront des missions pour chacun des deux camps au fil de l'histoire. Il sera possible de choisir à quel pays vous rendrez service.

Le leaker fournit également quelques informations sur le mode multijoueur, qu'il décrit comme un “Battlefield 3 sous stéroïdes”. Le jeu proposerait un mode battle royale, tout comme son rival Call of Duty Warzone. Ce dernier sera différent du mode Fireteam de Battlefied 5. Les joueurs pourront choisir la classe de leur personnage, chacune ayant des spécificités uniques.

Tom Henderson conclut en indiquant qu'un trailer sera dévoilé d'ici le mois de mai, et qu'il ne contiendra aucune image de gameplay. Comme toujours, ces informations sont à prendre avec prudence, tant que EA n'apporte aucune confirmation. Toutefois, si celles-ci s'avèrent exactes, on ne devrait pas tarder à obtenir les premiers détails tangibles sur le jeu.

Source : Tom Henderson