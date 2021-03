Flight Simulator : le porte-conteneur qui bloque le canal de Suez a été modélisé dans le jeu !

Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que le cargo Ever Given se retrouve dans Flight Simulator. Des joueurs se sont en effet amusés à modéliser l'accident du canal de Suez dans le jeu de Microsoft. Il suffit de télécharger un add-on pour voir apparaître l'énorme bateau ainsi que tous les autres en attendant que la situation se décoince.

Les mods ont toujours été la porte ouverte aux plus grandes extravagances pour peu que l'on s'y connaisse un peu. Certains servent simplement à booster les performances d'un jeu sur de vieilles machines, tandis que d'autres sont de véritables moyens d'expression pour les développeurs. Mais il existe une troisième catégorie : les mods farfelus. Au cœur de l'actualité depuis quelques jours, le blocage du canal de Suez par le cargo Ever Given a été l'occasion rêvée pour la communauté de Flight Simulator de tester la précision époustouflante du jeu.

Et elle ne s'est pas fait prier. Alors que le bateau est bloqué depuis le 23 mars 2021, une vidéo apparaît sur TikTok ce dimanche 28 mars le montrant dans la position exacte qu'on lui connaît. « Mesdames et messieurs, à votre droite, vous pouvez voir un cargo coincé. Attachez vos ceintures, nous allons en faire tout le tour ! », s'amuse le pseudo-pilote en passant au-dessus du navire. Mat Velloso, conseiller de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a ensuite partagé la vidéo sur Twitter, visiblement amusé par la création des joueurs.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Vous pouvez dès maintenant télécharger le cargo bloqué dans Flight Simulator

La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut observer depuis le ciel l'accident qui fait la une depuis des jours. À défaut de vous morfondre sur la pénurie de PS5 qui risque de s'aggraver, vous pouvez dès à présent télécharger l'extension en question sur le site flighsim.to, spécialisé dans les add-ons de Flight Simulator. Cerise sur le gâteau : le moddeur a même intégré les autres navires en attente derrière le Ever Given. À l'heure actuelle, on compte déjà plus d'un millier de téléchargements.

Il est toutefois à parier que cette popularité sera de courte durée. Bien que le jeu compte plus de 2 millions d'adeptes à travers le monde, l'actualité a rapidement rattrapé la plaisanterie. Ce lundi 29 mars, les autorités ont annoncé que la situation était sur le point de se débloquer – sans mauvais jeu de mot. Le calvaire n'est pas pour autant terminé. Bien que le cargo s'est dégagé de la rive, il ne flotte pas encore et est toujours bloqué dans les sables du canal de Suez.