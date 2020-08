Call of Duty Black Ops Cold War : découvrez le nouveau volet de la saga

Call of Duty Black Ops Cold War sera le prochain volet de l’auguste saga. Si Activision a officialisé ce nouveau titre, aucune image de gameplay n’a été dévoilée. La présentation officielle se fera en effet dans une semaine.

Après des mois de rumeur, c’est aujourd’hui confirmé. Le prochain Call of Duty se nommera Black Ops Cold War. Ce volet s’est dévoilé dans une video qui place le contexte du jeu, mais aucune image de gameplay n’a été montrée. La présentation officielle est en effet prévue pour le 26 août, soit mercredi prochain.

La vidéo de présentation nous montre des images d’archives ponctuées par une interview de Youri Bezmenov, ancien agent du KGB qui a déserté vers l’ouest en 1970. Ce dernier affirme que les sphères les plus sensibles de l’armée américaine sont infiltrées par un agent soviétique, nom de code Perseus.

Cette histoire est une légende de la guerre froide, Perseus n’ayant jamais été identifié. Certains doutent même de son existence. Cependant, c’est bien sur ce fait historique que va s’appuyer Treyarch pour construire son intrigue.

Retour à la guerre froide

Ce n’est pas la première fois que la guerre froide sera abordée dans un Call of Duty. Black Ops premier du nom, sorti en 2010, se déroulait déjà dans les années 1960. Pour rappel, c’est au début de cette décennie que les tensions entre les Etats-Unis et l’URSS ont été les plus fortes, avec une apogée en 1962 lors de la crise des missiles de Cuba. Lors de cet événement, la troisième guerre mondiale a été à deux doigts d’éclater.

Il faudra certainement attendre la fin de l’année pour jouer à Black Ops Cold War, date de sortie habituelle des Call of Duty. Reste également à connaître le destin de Warzone, le battle royale ultra populaire de la franchise. Le free-to-play, qui a pris ses distances avec Modern Warfare, pourrait toujours être le fer de lance de la série.

Le jeu sortira sur PC et consoles. On peut parier sur une sortie aussi bien sur PS4 et Xbox One que sur PS5 et Series X. Et vous, êtes-vous heureux de voir Call of Duty revenir au thème de la guerre froide ? Auriez-vous préféré une autre période ? Dites-le-nous dans les commentaires !