EA Play : le nouveau service à abonnement d’EA débarque sur Steam le 31 août

EA Play est le nouveau service de l’éditeur EA. Il vise à fusionner deux plates-formes déjà existantes et débarquera sur Steam à la fin du mois. Le principe est de proposer un large catalogue de jeux et d’autres avantages contre un abonnement de 4 euros par mois.

EA a décidé de faire du ménage dans ses services. Ces derniers se multipliaient et avaient tendance à perdre le consommateur non averti. Ainsi, l’éditeur a mis en place un nouveau service, annoncé en 2019, qui débarquera sur Steam à la fin du mois, soit le 31 août. Pour 4 euros par mois, l’utilisateur aura accès au catalogue fourni par le studio, pourra profiter d’opérations spéciales et aura même le droit de jouer aux jeux en avant-première pendant dix heures.

EA Play résulte de la fusion de deux services existants : EA Access ainsi que EA Origin Access, qui ne forment désormais plus qu’un. Par définition, les deux services n’existent donc plus, mais les données des utilisateurs seront logiquement transférées vers ce nouvel abonnement. Origin Access Premier, une autre offre, devient elle EA Play Pro et coûte 15 euros par mois.

EA met à plat ses services

Notons également que le nom EA Play n’est pas nouveau, puisqu’il s’agissait du nom donné aux conférences E3 de l’éditeur. Désormais, ces événements porteront le nom d’EA Play Live. Une simplification bienvenue à l’aube d’une nouvelle génération de console.

Cette nouvelle organisation est importante pour l’éditeur qui s’est longtemps éparpillé, surtout sur PC. On se rappelle qu’Origin a été le véritable premier concurrent de Steam, mais n’a jamais réussi à inquiéter ce dernier. De même, EA a très tôt expérimenté les systèmes à abonnement et a largement contribué à l’avènement du jeu service, parfois avec brio (FIFA), parfois non (Battlefront 2).

EA va continuer sur cette lancée dans le futur, préférant mettre en avant ses propres services. Par exemple, les jeux achetés sur PS4 et Xbox One seront offerts sur PS5 et Xbox Series X, mais devront être réclamés directement auprès d’EA et ne bénéficieront donc pas des services intégrés des constructeurs comme le Smart Delivery de Microsoft.