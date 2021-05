Call of Duty 2021 : les développeurs annoncent un jeu 100% next-gen pour la PS5 et la Xbox Series X

Le prochain Call of Duty sera bel et bien développé par les équipes de Sledgehammer Games, studio à l'origine de Call of Duty : WWII et Advanced Warfare. Ils promettent un jeu conçu pour la next-gen, avec “des graphismes époustouflants”.

Elle fait partie de ces séries que l'on aime (ou pas) retrouver chaque année, nous parlons bien entendu de Call of Duty. Tandis que les joueurs s'écharpent avec joie sur Black Ops Cold War et Call of Duty Warzone, le mode Battle Royale de Modern Warfare, le regard des fans se tourne désormais vers le prochain opus.

Les premières rumeurs à son sujet laissaient entendre que le studio Sledgehammer Games, à l'origine de Call of Duty WWII, allait s'occuper de cet épisode. Figurez-vous que ce sera effectivement le cas, comme vient de l'annoncer l'éditeur du titre Activision dans son dernier bilan financier. On apprend également que le développement du titre est déjà bien avancé, et que cet opus est pensé avant tout comme une expérience “next-gen”, à même de profiter de la puissance et des capacités uniques de la PS5 et de la Xbox Series X.

Un Call of Duty pensé pour la next-gen

“Nous sommes très heureux de la sortie d'un Call of Duty premium cette année. Le développement est dirigé par Sledgehammer Games. Le jeu est superbe et en bonne voie pour sa sortie à l'automne. Il s'agit d'une expérience conçue pour la next-gen. Elle proposera des graphismes époustouflants dans des modes de jeu (Campagne, Multijoueur et Coopération) conçus pour s'intégrer et améliorer l'écosystème CoD existant”, assure Daniel Alegre, président d'Activision.

Si l'on en croit les dires de l'éditeur, il faudra donc s'attendre à ce que l'univers et les armes de ce nouveau Call Of Duty s'intègrent notamment à Warzone, comme ce fut le cas pour Black Ops Cold War. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour Sledgehammer Games, qui n'avait pas officié en solo sur un jeu Call of Duty depuis WWII, lancé en 2017.

Pour rappel et si l'on en croit les dernières rumeurs, le titre répondrait au nom de code Call of Duty : Vanguard et prendrait place dans un univers dystopique où la Seconde Guerre mondiale a perduré bien après le 8 mai 1945, un pitch qui rappelle l'excellent Wolfenstein : The New Order.

Source : Activision