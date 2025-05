Des cadeaux exclusifs pour le lancement de la Huawei Watch 5 : ne ratez pas cette offre !

Huawei vient tout juste d’officialiser la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Vous pouvez l’acheter dès aujourd’hui et profiter de l’offre de lancement de Huawei, qui propose une kyrielle de cadeaux en bonus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Watch 5 vient compléter le catalogue des montres connectées de Huawei. Elle arrive environ deux ans après ses prédécesseurs, les Watch 4 et Watch 4 Pro. Cette gamme se distingue par son design tout en rondeur et son allure premium qui permet aux utilisateurs d’associer la classe à tous les aspects pratiques d’une montre connectée haut de gamme.

Watch 5 : tous les détails de l’offre de lancement chez Huawei

Première bonne nouvelle : Huawei n’a pas augmenté le prix de la Watch 5 par rapport à la version précédente de la montre. Elle est ainsi proposée à partir de 449,99 €. Ensuite, pour le lancement de la montre, la marque vous offre quelques cadeaux en bonus.

D’abord, les Freebuds 6i d’une valeur de 100 €. Ces écouteurs sans fil profitent de la réduction de bruit active en plus d’offrir un son de grande qualité. Ensuite, Huawei vous offre un deuxième bracelet pour la Watch 5, d’une valeur de 50 €.

Comme si cela ne suffisait pas, vous bénéficiez d’une extension de garantie de 12 mois (48 €) ainsi que de 3 mois d’abonnement au service HUAWEI Santé+, votre compagnon de santé et de remise en forme. Tous ces bonus s’ajoutent automatiquement au panier.

Les atouts de la Huawei Watch 5

Comme toutes les montres Huawei, la Watch 5 séduit en premier par son design classique, avec une forme ronde. Elle est proposée en deux tailles : 42 mm et 46 mm. Les deux tailles ont une version avec un boîtier en acier inoxydable 316L.

La seconde version en 42 mm dispose d’un boîtier en acier inoxydable 904L, un peu plus premium. Et enfin, la seconde variante de la version 46 mm est en titane de qualité aérospatiale. Ce privilège était réservé à la version Pro de la Huawei Watch 4. Quant aux bracelets, vous avez le choix entre du titane d’une part et du cuir de l’autre.

Sur le plan fonctionnel, la Huawei Watch 5 est une montre orientée fitness et santé. Grâce à sa technologie multi-capteurs X-TAP, faites un bilan de santé en une touche. Il suffit d’appuyer sur le nouveau bouton situé entre couronne digitale et le bouton d’accès au menu principal. En soixante secondes, la montre effectue une batterie de tests biométriques et vous sort les résultats du bilan.

Enfin, la Huawei Watch 5 intègre tous les capteurs que l’on retrouve sur les montres connectées haut de gamme, y compris un oxymètre, un cardiofréquencemètre, un capteur pour l’ECG, sans oublier celui pour mesure le taux d’oxygène dans le sang. Vous pouvez lire notre article complet sur les nouveautés de la Huawei Watch 5 pour tout savoir sur la nouvelle montre connectée.