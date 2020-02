B&You vs Red by SFR : Bouygues propose aussi un forfait 100Go à petit prix

Bouygues Telecom lance deux offres mobiles Ă durĂ©e limitĂ©e valables jusqu’au 20 fĂ©vrier 2020 inclus. La première concernent la sĂ©rie spĂ©ciale B&You 60 Go Ă 11.99 € par mois au lieu de 13.99 €, la seconde, le forfait 100 Go Ă 14.99 € par mois au lieu de 19.99 €.Â

Il n’a pas fallut attendre bien longtemps pour voir apparaĂ®tre la rĂ©ponse de Bouygues Telecom pour contrer le forfait Red by SFR 100 Go Ă 12 € par mois : l’opĂ©rateur lance donc non pas une mais deux sĂ©ries spĂ©ciales B&You pour une pĂ©riode très limitĂ©e, puisque les offres courent jusqu’au jeudi 20 fĂ©vrier 2020 Ă 23h59,

Le forfait B&You 100 Go Ă 14.99 € par mois sans condition de durĂ©e semble ĂŞtre celui qui vaut plus le coup : pour 2.99 € de plus que le forfait proposĂ© par l’opĂ©rateur au carrĂ© rouge, vous avez 15 Go d’internet utilisables en Europe/DOM (contre 8 Go chez Red by SFR) ainsi que les les appels et SMS illimitĂ©s depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM tout comme en Europe et les DOM vers la France mĂ©tropolitaine, l’Europe et les DOM.

Le forfait B&You 60 Go Ă 11.99 € par mois donne droit Ă une enveloppe de datas mobiles de 60 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine dont 10 Go utilisables Ă©galement en Europe / DOM. En plus des appels et SMS depuis et vers la France mĂ©tropolitaine / DOM et depuis Europe / DOM vers la France mĂ©tropolitaine / Europe / DOM, l’opĂ©rateur propose Internet illimitĂ© le week-end.

Les deux forfaits sont bien Ă©videmment sans engagement et sans condition de durĂ©e avec un tarif qui n’augmente pas au fil du temps. Autre bonus apprĂ©ciable : Bouygues Telecom offre 3 mois gratuits au service de streaming musical Spotify Premium. Enfin, la carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 euros une seule fois lors de la commande et vous pouvez souscrire dans le cadre d’une portabilitĂ© de numĂ©ro (en renseignant votre code RIO disponible en composant le 3179).

