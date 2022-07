Bracelet connecté pas cher : le Xiaomi Mi Smart Band 6 devient abordable sur Cdiscount

À la recherche d'un bracelet connecté pas cher ? Sur le site Cdiscount, le Mi Smart Band 6 de la marque Xiaomi est vendu sous les 30 euros. Une offre très intéressante à saisir au plus vite, et valable dans la limite des stocks disponibles !

un bracelet connecté signé Xiaomi fait l'objet d'une belle offre promotionnelle.

le Xiaomi Mi Smart Band 6 proposé dans un coloris noir est vendu par Cdiscount à 29,99 euros.

Sorti au cours de l'année 2021, le Mi Smart Band 6 de Xiaomi est un bracelet connecté qui embarque un écran AMOLED tactile de 1,56 pouce avec une définition de 152 x 486 pixels et une résolution de 226 pixels par pouce. D'un poids total de 24 grammes, le Xiaomi Mi Smart Band 6 possède une autonomie de 14 jours grâce à sa batterie de 125 mAh. Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android et iOS, l'objet connecté peut être relié en sans-fil via le Bluetooth 5.0. Au niveau des capteurs, on retrouve le cardiofréquencemètre avec SpO2, l'accéléromètre et le gyroscope. Enfin, la phase de sommeil, la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués, le niveau de stress ou bien le souffle font partie des données de suivi. Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours consulter notre article lié au test du Xiaomi Mi Smart Band 6.