L’édition 2021 du bracelet connecté Mi band de Xiaomi se pare d’un écran vraiment plus grand par rapport aux précédentes versions et embarque désormais un capteur de mesure du taux d’oxygène dans le sang. Malgré un prix en hausse, faut-il céder aux sirènes du nouveau Mi Smart Band 6 ?

Test réalisé par Alix Denoyers

Annoncée déjà depuis fin mars, la nouvelle version du Mi Smart Band de Xiaomi est disponible en France depuis peu. C’est le bracelet de référence qui a su conquérir le grand public par son excellent rapport qualité-prix. Ses fonctions sont, chaque année, plus complètes, tandis que ses performances en termes de suivi d’activités et d’autonomie se montrent à la hauteur de modèles bien plus chers.

Face à une concurrence de plus en plus âpre, le Xiaomi Mi Smart Band 6 et son écran plus grand peut-il conserver son titre de champion de la remise en forme à petit prix ? Pour répondre à cette question, nous avons testé ce bracelet sur une bonne semaine, de jour comme de nuit. Voici les résultats détaillés de cette évaluation et notre verdict.

Prix et disponibilité

Avec son écran de 1,56 pouce AMOLED, le Mi Smart Band 6 de Xiaomi peut se targuer d’arborer le plus grand écran du marché des bracelets connectés. Son prix reste cependant raisonnable puisque la marque le commercialise, depuis quelques jours, sur son site et en boutique, au tarif de 59,99 euros. Soit tout de même 10 euros de plus que l’an passé… ou 20 euros de plus qu’en 2019 !

Ce prix s’avère compétitif face au récent Oppo Band Style vendu au même tarif pour un équipement en retrait, ou face à un Fitbit Inspire 2 lancé à 99,95 euros. En revanche, avec son Band 6 à grand écran, lancé à 59, 99 euros il y a quelques semaines, Huawei a clairement coupé l’herbe sous le pied de son compatriote. D’autant plus que ce bracelet est actuellement en promotion et s'affiche 10 euros moins cher.

Que les aficionados du Mi Band se rassurent, les promos ne manquent pas chez Xiaomi et on trouve déjà sa nouveauté à 43,99 euros chez Amazon (en Prime) ou à moins de 40 euros sur AliExpress. Xiaomi décline son nouveau bracelet en plusieurs coloris : noir, orange, jaune, vert, gris-bleu ou encore beige. On ne trouve dans le commerce que le très classique modèle noir. Il s’agit toutefois d’un bracelet interchangeable, le tracker pouvant être extrait. Pour passer à la couleur, il faudra se procurer un bracelet coloré vendu en option. Dommage que Xiaomi n’ait pas pensé à en ajouter un dans la boîte.

Fiche technique du Xiaomi Mi Smart Band 6

Xiaomi Mi Band 6 Dimensions - 18,6 x 47,4 x 12,7 mm

- 18,15 x 46,95 x 12,45 Poids 13 g (24 g bracelet inclus) Écran 1,56 pouce, AMOLED Définition 152 x 486pixels Résolution 226 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope Étanchéité 5 ATM Batterie 125 mAh Autonomie 14 jours annoncés Chargement Câble USB avec chargeur magnétique Compatibilité À partir d’Android 5.0 ou iOS 10

Comparée au Mi Smart Band 5, la nouvelle édition de 2021 se différencie essentiellement par un écran plus grand et d’une plus haute résolution – l'accessoire passe ainsi de 1,1 pouce à 1,56 pouce et de 290 ppp à 326 ppp -, pour une surface d’affichage plus grande d’environ 42%. À l’exception d’un capteur de SpO2 qui a été ajouté sur le Band 6 et de ses dimensions légèrement plus importantes, le design des deux bracelets reste similaire, tout comme leur équipement. Précisons que le Band 6 fonctionne à la fois avec l’appli Mi Fit et avec l’appli Xiaomi Wear, toutes deux compatibles iOS et Android.

Un écran lumineux, net et tout en longueur

Avec une diagonale de 1,56 pouce, l’écran du Mi Smart Band 6 est le plus grand écran jamais vu sur un simple bracelet connecté. Placé à côté de son prédécesseur, cette amélioration ne saute pas forcément aux yeux (voir photo ci-dessus), tant les dimensions des deux trackers restent proches (le Band 6 n’est que 0,5 mm plus haut et plus large). C’est assez logique dans la mesure où Xiaomi a surtout œuvré à réduire les bordures d’écran du Mi Band 5.

Le constructeur a également augmenté la résolution de son bracelet vedette. En résulte une image moins pixellisée qu’auparavant, plus nette, plus lisible. Et ce d’autant plus que la technologie d’écran adoptée est l’AMOLED qui offre sur ce Band une belle luminosité d’environ 450 nits et des noirs profonds.

Et pourtant, malgré ces progrès au niveau de l’affichage, on reste un peu frustré devant l’étroitesse de cet écran qui oblige Xiaomi à utiliser des caractères vraiment minuscules, notamment pour les lignes des menus du Band 6.

Après avoir testé le Huawei Band 6, pressenti comme le principal rival du Xiaomi Mi Smart Band 6, et son écran bien plus large, on reste sur sa faim, avec l’obligation d’attendre le défilement automatique de chaque ligne de menu pour en prendre connaissance et ainsi correctement paramétrer son traqueur d’activité. En effet certains réglages, comme celui de la luminosité ou de la fonction NPD (ne pas déranger) ne peuvent s’effectuer que depuis l’appareil. Une vraie galère, si l’on n’a pas une vue perçante et qu’on est pressé.

Il offre quoi qu’il en soit une bonne luminosité, suffisante pour un usage confortable en extérieur. Si le bracelet est dépourvu de capteur pour l’ajuster automatiquement, cette luminosité baisse drastiquement la nuit. Il suffit pour cela d’activer cette option dans le Mode Nuit, depuis le smartphone.

Navigation : du bon et du moins bon

Côté navigation, Xiaomi abandonne le bouton tactile au bas de l’écran pour passer à du 100 % gestuel. D’un simple balayage du doigt de gauche à droite ou de bas en haut (et inversement), on accède aux différentes fonctions et informations disponibles depuis le tracker. Si l’ensemble est suffisamment réactif pour une navigation relativement rapide et précise, on regrette que Xiaomi, à l’instar de Huawei, n’ait pas mieux optimisé l’ergonomie. Sur le Mi Smart Band 6, quelle que soit la direction prise – vers le haut ou vers le bas -, on accède aux mêmes menus qui tournent en une boucle infinie. Idem de gauche à droite. On aurait apprécié que Xiaomi exploite mieux cette navigation en donnant accès d’un simple glissement de doigt vers une direction précise à ses notifications, par exemple. On peut heureusement, depuis le smartphone, dans les paramètres de raccourci, ajouter les fonctions de son choix dans la navigation horizontale. En limitant le nombre de raccourci à 2 ou 3 fonctions maximum, on parvient à optimiser agréablement son Mi Smart Band 6.

On attendait cependant de la marque qu’elle innove plus en termes de design et d’ergonomie avec une navigation plus intelligente, mais aussi un écran un peu plus large et un peu moins long. En l’état, l’écran de 1,47 pouce du Huawei paraît plus grand visuellement et apporte surtout un confort bien plus important alors que sa résolution est moindre. Dommage. Mais à la décharge de Xiaomi, par ses dimensions, le tracker de Huawei tient plus de la petite montre que du bracelet. Chacun choisira en fonction de ses goûts et des promotions du moment.

Concernant la famille Mi Band, il faudra toutefois croiser les doigts pour que Xiaomi entende ces remarques… puis patienter jusqu’à la version 7.

Une conception de qualité sans grande évolution

Le Mi Band 6 reprend presque en tous points la conception de son prédécesseur, avec tout autant d’exigence en termes de qualité… et les mêmes bémols. Avec son écran en verre trempé résistant aux traces de doigts et son bracelet en plastique souple (le noir vendu en standard bénéficie d’un traitement antibactérien), le nouveau Mi Band respire toujours autant la solidité.

On appréciera ou pas le design de l’ensemble, avec un module intelligent très épais (un peu plus encore sur cette version 6). Le système d’attache est toujours aussi peu pratique et moins sécurisant qu’un fermoir à boucle classique de montre. Il s’est d’ailleurs détaché une ou deux fois la nuit pendant notre période de test. On a clairement du mal à atteindre le dernier cran lorsqu’on a un petit poignet et le grand écran n’adhère pas totalement à la peau… Pensez éventuellement à inverser la position du module dans le bracelet pour en faciliter la fermeture.

On apprécie, en revanche, la légèreté du bracelet avec un module de moins de 13 grammes pour un ensemble qui n’excède pas 24 grammes. Sous le tracker on découvre les capteurs principaux, le cardiofréquencemètre qui émet une lumière verte et l’oxymètre (pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang ou sPo2) qui s’illumine en rouge.

Pour le chargement, Xiaomi fournit un câble USB à port magnétique qui se clipse aisément sur le tracker comme c’était déjà le cas sur le Mi Band 5. Comme lui, le nouveau Mi Band est étanche (compatible 5ATM) et peut comptabiliser les battements de bras en natation.

Un tracker, deux applications

Les fans de Mi Fit ou tout simplement ceux qui n’ont pas envie de changer leurs habitudes apprécieront de retrouver cette application compatible iOS et Android. L’interface mériterait un petit coup de rafraîchissement. Elle offre toutefois le mérite d’être relativement intuitive et de réunir les graphiques détaillés de ses activités ainsi que les réglages les plus indispensables à l’utilisation d’un bracelet connecté, les autres étant accessibles directement depuis le bracelet.

Ceux qui ont envie de changement – et surtout d’une interface un peu plus moderne – pourront choisir de télécharger Xiaomi Wear qui offre peu ou prou les mêmes fonctions. Il s’agit de la nouvelle appli qui a été développée pour les montres de la marque comme la Xiaomi Watch, récemment testée. Elle fonctionne parfaitement avec le bracelet Mi Band. En tous cas, il vous faudra faire un choix, car le tracker peut être connecté à l’une ou à l’autre, mais pas aux deux.

Quelques traductions hasardeuses subsistent sur l’une comme sur l’autre, pas aux mêmes endroits d’ailleurs. Rien de très grave. Vous ferez bien un petit exercice de “rameuse” ? En France on dit plutôt rameur, mais tout le monde aura compris.

Si ces deux applis sont essentiellement tournées vers le suivi d’activités, qu’il s’agisse de sport ou du sommeil, quelques fonctions supplémentaires viennent agrémenter l’utilisation comme la possibilité de recevoir ses notifications.

Cela vaut pour les appels qui peuvent être identifiés puis rejetés depuis la montre, les SMS consultables depuis l’écran ou les messages en provenance des messageries et autres réseaux sociaux. Précisons que les émojis natifs s’affichent au cœur des SMS, ce qui n’est pas le cas sur tous les bracelets. Impossible bien entendu de répondre, cette possibilité étant réservée aux montres les plus évoluées.

Avec Mi Fit ou Android Wear, il est aussi possible de personnaliser son bracelet grâce à quelques dizaines de « Watch Faces » ou cadrans mis à disposition. Tout n’y est pas du meilleur goût pour un public européen, mais il y a tout de même de quoi trouver une interface à son goût.

On trouve aussi les fonctions incontournables comme l’évaluation du stress, des exercices de respiration, un mode de suivi des cycles menstruels, une alarme, un chronomètre, un minuteur ou des modes pour faire sonner son smartphone ou déclencher l’appareil photo de ce smartphone à distance.

Enfin, dans la partie Amis de la page d’accueil, on peut ajouter les personnes de sa connaissance qui utilisent elles aussi un Mi Band. L’occasion de partager son suivi d’activités, mais pas de se challenger comme chez Fitbit.

Un suivi complet du sport et du sommeil

A un dispositif déjà très complet, Xiaomi ajoute la mesure du SpO2 via un nouveau capteur pour mesurer son taux d’oxygène dans le sang. Bien sûr, il ne s’agit en aucun cas d’un dispositif médical, mais en complément du cardiofréquencemètre, on obtient un suivi de ses constantes qui s’améliore que ce soit pendant les phases de sommeil, sieste incluse, ou pendant les activités sportives.

Le Mi Smart Band 6 permet désormais de suivre jusqu’à 30 sports contre 11 auparavant. Bien sûr, seuls les sports les plus classiques, comme la course, donneront lieu à une flopée de mesures et de graphiques. Sur du Yoga ou des exercices de Pilates, les mesures se limitent à la fréquence cardiaque et au temps d’entrainement.

Sans être d’un grand secours pour les sportifs les plus aguerris en quête de montres spécialisées comme celles de Garmin, ce Mi Band sera un parfait compagnon de remise en forme pour les autres. Dépourvu de GPS intégré, il s’appuie sur celui du smartphone pour vous suivre dans vos activités en extérieur. Avec la possibilité de piloter la musique qui vous suit, lors de vos courses ou marches, depuis le bracelet.

Une longue autonomie, sans record

Champion en matière d’autonomie depuis plusieurs années, le Mi Smart Band 6 continue d’offrir d’excellentes performances en la matière, mais sans éblouir autant face à un concurrent comme Huawei et son Band 6. Avec un écran plus grand et une batterie qui reste de 125 mAh, il est impossible pour ce Mi Band de tenir les 14 jours annoncés sauf à se contenter du strict minimum en matière de fonctions connectées, ce qui serait franchement dommage. En réglant le bracelet de façon à obtenir un suivi très complet (avec une surveillance de la fréquence cardiaque en continu par exemple), une haute luminosité et plusieurs sources de notifications, ainsi qu’en réalisant un monitoring d’activité tous les 2 jours, on passe difficilement le cap des 10 jours. Ce qui reste excellent, même en 2021, avec une concurrence accrue.

Enfin, avec le câble de rechargement, comptez de 1h30 à 2h de charge pour passer la batterie de 0 à 100%, en l’absence d’une fonction de charge rapide.