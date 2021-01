Xiaomi Mi Band 6 : Alexa, GPS et nouvelle interface, voici les premières infos

Le Xiaomi Mi Band 6 n'a toujours pas été officialisé, mais le prochain bracelet connecté de Xiaomi commence à faire parler de lui. Un leaker réputé a déniché plusieurs lignes de code en lien avec le Mi Band 6 dans une application. L'accessoire pourrait proposer une compatibilité avec Alexa, une nouvelle interface et un GPS intégré.

Le Xiaomi Mi Band 6 n'a pas encore officialisé. Pour autant, le prochain bracelet connecté de Xiaomi commence à faire parler de lui sur la toile. En effet, le leaker chinois Magical Unicorn, réputé pour ses révélations dans le secteur des objets connectés, a repéré plusieurs lignes de codes en lien avec le Mi Band 6 au sein de l'application compagnon des produits Zepp, marque connue notamment pour ses montres connectées.

Il faut préciser que Zepp appartient à Huami, une filiale de Xiaomi. En premier lieu, Magical Unicorn a trouvé des références à deux noms de codes : XMSH16HM et XMSH15HM. Comme il le rappelle, de précédentes rumeurs avaient évoqué le Mi Band 6 avec ce premier nom de code. Selon lui, ces deux références correspondraient à la version chinoise et au modèle international du Mi Band 6 (qui pourrait s'appeler d'ailleurs Mi Smart Band 6).

Alexa, un GPS et un outil de mesure Sp02

Au cours de ses recherches dans les entrailles de l'application Zepp, le leaker a déniché plusieurs références à une compatibilité avec Alexa et à l'intégration d'un outil de mesure du taux d'oxygène dans le sang (Sp02). Un GPS serait également de la partie, comme en témoignent ces différentes notifications trouvées par Magical Unicorn :

Le GPS est disponible

Le signal GPS est faible

Le Signal GPS a été perdu

Impossible de calibrer le GPS, veuillez réessayer dans un espace ouvert

Reconnexion du signal GPS

À cela, il faut rajouter de nouvelles animations pour les succès, les mises à jour et la fréquence cardiaque. D'autres fichiers découverts par Magical Unicorn laissent présager la présence de nouveaux cadrans, l'intégration de 308 émojis dans les notifications, et l'arrivée de deux nouveaux menus dédiés à Alexa et au Sp02. Enfin, le leaker a repéré les icônes de 19 exercices, absents sur la Xiaomi Mi Band 5. Cela suggère donc que l'utilisateur pourra bénéficier d'un suivi de ses performances sur les sports suivants :

fitness en intérieur

patin à glace

HIIT (Entraînement fractionné de haute intensité

Gainage

Étirements

Stepper

Gymnastique

Pilates

Street dance

Danse

Zumba

Cricket

Bowling

Basketball

Volleyball

Tennis de table

Badminton

Boxe

Kickboxing

Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, et il faudra attendre une déclaration officielle de Xiaomi pour en savoir davantage.

