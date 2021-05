Bouygues Telecom : la 5G représente “moins de 1% du trafic” sur son réseau

Bouygues Telecom vient d'annoncer ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021 et son PDG Olivier Roussat en a profité pour donner quelques infos sur le déploiement 5G de l'opérateur. On apprend notamment que la 5G démarre doucement avec moins de 1% du trafic. Les clients ne voient pas encore l'intérêt de changer de smartphone pour en profiter.

Bouygues Telecom n'est pas l'opérateur le plus en avance sur le déploiement 5G, mais ce n'est pas non plus le plus en retard. Le leader incontesté du déploiement est pour l'instant Free Mobile. Même si ce dernier a pour l'essentiel converti ses sites 700 MHz l'assurant d'une large couverture rapidement, l'opérateur de Xavier Niel est également en avance sur le déploiement d'antennes 3,5 GHz plus performantes.

Très loin derrière, mais surtout à cause de son manque d'antennes 700 MHz on trouve Bouygues. Puis Orange, et enfin SFR. Bouygues Telecom a profité de l'annonce de ses résultats financiers du premier trimestre 2021 pour faire un premier point sur l'expérience de la 5G sur son réseau.

La 5G Bouygues démarre très doucement

Selon le PDG du groupe Olivier Roussat, “la 5G démarre assez doucement en termes d'usages […] l'appétit nm'est pas au rendez-vous”. Il donne alors les chiffres constatés sur le réseau Bouygues. On apprend que la 5G représente ainsi “moins d'1% du trafic sur le réseau”, et d'ajouter que “la perception pour le client n'est pas claire”.

“Dans l'usage quotidien du mobile, on ne perçoit pas la différence. Les vrais usages de la 5G arriveront avec la deuxième étape, fin 2022 début 2023“, juge Olivier Roussat dans les colonnes du Figaro. La conséquence, rapporte l'opérateur, c'est que les clients ne se ruent pas sur les nouveaux smartphones 5G. Ce qui semble, au passage, en contradiction avec les chiffres de ventes des smartphones 5G au niveau mondial. En conséquence, explique Bouygues, la part de la 5G dans le chiffre d'affaires du groupe reste encore négligeable.

Ce qui n'a pas empêché l'opérateur de faire progresser son chiffre d'affaires de 5% sur le trimestre, grâce notamment à la fibre et les abonnements mobiles conventionnels. En tout, Bouygues Telecom compte 14,3 millions de clients grâce au rachat de la filiale mobile du Crédit Mutuel et au recrutement de 141 000 nouveaux clients. Sur l'accès internet fixe, Bouygues révèle qu'il compte désormais 1,8 millions d'abonnés fibre dont 190 000 nouveaux clients sur le trimestre, et 4,3 millions de clients toutes technologies confondues (fibre + xDSL).

Source : Le Figaro