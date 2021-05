5G : Orange continue d’afficher les meilleurs débits face à Bouygues, SFR et Free

Tandis que la 5G commence doucement à se démocratiser dans les grandes villes françaises, la plateforme Mozak en profité pour livrer un premier baromètre de la qualité de la connexion 5G offerts par les quatre grands opérateurs. Sans surprise, Orange sort grand gagnant de cette étude.

Comme vous le savez peut-être, la 5G est encore loin d'être disponible partout. Pour preuve, alors que la 5G est officiellement lancée en France depuis novembre 2020, la nouvelle génération de réseau mobile vient tout juste d'arriver à Paris. Malgré tout, la 5G s'est toutefois démocratisée dans les grandes villes. De quoi offrir suffisamment de données pour l'établissement d'un premier baromètre sur la qualité du service offert par les quatre grands opérateurs.

La plateforme Mozark s'est attelée à la tâche. Ce cabinet, propriété du spécialiste de la mesure télécom Qosi, a récolté les données de huit grandes villes et une région, parmi Paris, Nice, Marseille, Montpellier, Strasbourg, Lens, Toulouse, Clermont-Ferrand et l'Ile-de-France. Comme le précise Qosi, l'étude s'est axée sur un protocole composé de 6 tests incontournables :

le transfert des données descendant

le transfert des données montant

le transfert de fichiers dans le sens descendant

le transfert de fichiers dans le sens montant

la navigation web

Orange dépasse les 500 Mbit/s dans 4 grandes villes

L'institut ajoute que les tests ont été réalisés en mode auto sur des Samsung Galaxy S20 5G. En d'autres termes, la connexion 4G bascule automatiquement en 5G lorsqu'un réseau est disponible. Même processus lorsque la 5G n'est plus accrochée. Au total, ce sont plus de 55 000 tests qui ont été menés entre le 10 mars et le 2 avril 2021.

Résultat, comme pour la couverture 4G, Orange fournit les meilleurs débits 5G. Ainsi, l'opérateur mené par Stéphane Richard offre des débits descendants moyens de 146,5 Mbit/s contre 80 Mbit/s pour SFR, 78 Mbit/s pour Bouygues, tandis que Free occupe la dernière place avec 28 Mbit/s seulement. Quant aux débits maximums, Orange sort une fois de plus avec les honneurs, avec des performances remarquables à Montpellier et Paris notamment : 568 Mbit/s et 548 Mbit/s.

L'étude rappelle toutefois que ces variations de débits sont directement liées aux bandes de fréquences utilisées par les opérateurs. De fait, les débits observés sur la bande reine des 3,5 GHz sont toujours supérieurs à ceux obtenus sur d'autres fréquences. De quoi donner du grain à moudre à Orange, qui ne cesse critiquer la “fausse 5G” de Free.

Source : 5GMark