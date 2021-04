Bouygues : une augmentation des forfaits est pour bientôt, voici comment l’éviter

Bouygues Télécom va encore augmenter le prix des forfaits de certains abonnés B&You. Fidèle à ses mauvaises habitudes, l'opérateur impose une augmentation de 3 euros à ses clients. En échange, Bouygues ajoute 30 Go de data mobile à l'abonnement et la 5G. Heureusement, il est possible de refuser cette hausse tarifaire et conserver l'offre actuelle. On vous explique comment.

Dans un courriel adressé à certains abonnés B&You, Bouygues Télécom annonce une nouvelle augmentation de prix. ” Nous faisons évoluer votre Forfait B&You sans engagement, afin de vous permettre d’en profiter pleinement, en vous faisant bénéficier d’un nouvel avantage à des conditions exceptionnelles” annonce Bouygues dans le mail.

L'augmentation concerne les abonnés du Forfait B&You comprenant 80 Go de data mobile. Ces abonnés sont invités à payer 3 euros supplémentaires tous les mois afin de profiter d'un surplus de 30 Go. Pour faire passer la pilule, l'opérateur transforme aussi le forfait 4G en abonnement 5G. Mais bien évidemment, vous devrez avoir investi dans un smartphone compatible avec la 5G.

Lire également : Bouygues augmente la facture des abonnés au forfait B&You 20 Go à 4,99€

Comment refuser l'augmentation de votre forfait Bouygues ?

Comme le souligne Bouygues Télécom dans le courriel, cette pratique, largement répandue chez les opérateurs, est parfaitement légale. D'après l'article L 224-33 du Code de la consommation, un opérateur est libre d'augmenter ses tarifs et de modifier les conditions de ses offres dans la mesure où il prévient ses clients 30 jours avant l'entrée en vigueur des changements.

Dans ce cas-ci, l'entrée en vigueur des ajouts a été fixée au 27 mai 2021. D'ici là, les abonnés profiteront des avantages sans payer plus. Bouygues Télécom laisse jusqu'au 26 septembre 2021 pour renoncer aux 30 Go de data et la compatibilité 5G. On vous invite à suivre la procédure ci-dessous :

Rendez-vous sur le site de Bouygues Télécom

Connectez-vous à votre compte Bouygues avec votre identifiant et votre mot de passe

Cliquez sur Résilier mon option

Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que Bouygues Télécom force la main de ses abonnés. Le mois dernier, l'opérateur ajoutait 40 Go de data à certains abonnés B&You en échange de 3€ supplémentaires tous les mois. Que pensez-vous de l'offre de Bouygues ? Allez-vous accepter ou refuser la hausse de l'abonnement ? On attend votre avis dans les commentaires.