Cette chaîne de sport est disponible gratuitement pendant un mois pour tous les abonnés Bouygues Telecom

Bouygues Telecom vient d'annoncer la mise en clair d'une chaîne de sport payante pour tous ses abonnés, ceci pour une durée d'un mois. Un joli cadeau à l'approche des prochains Jeux Olympiques d'hiver pour tous ceux qui souhaitent se mettre à jour sur certaines disciplines.

Avec la multiplication des chaînes de sport payantes, il est devenu bien difficile de suivre l'actualité sportive sans débourser des centaines d'euros par mois. Aussi, la moindre occasion de suivre un événement sportif gratuitement est bonne à prendre. Autant dire que la récente annonce de Bouygues Telecom est donc plus que bienvenu. Dans un récent communiqué de presse, l'opérateur français dévoile en effet, un joli cadeau de Noël en avance.

À compter de ce 14 novembre 2025, les chaînes Europort de la TNT seront disponibles gratuitement pendant un mois, soit jusqu'au 15 décembre 2025. Cela concerne les chaînes Europort 1 et Eurosport 2, respectivement sur les canaux 55 et 56 de la Bbox TV. Si vous le préférez, vous pouvez également y accéder depuis l'application B.tv. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il s'agisse là d'un moyen pour l'opérateur de faire la promotion de son application, depuis peu disponible sur Android TV, ainsi que Smart TV LG, Sony et TCL.

Eurosport devient gratuit pendant un mois grâce à Bouygues Telecom

Officiellement (c'est du moins ce qui est écrit dans son communiqué), c'est l'occasion pour Bouygues Telecom d'aider ses abonnés à préparer les prochains Jeux Olympiques d'hiver, qui se tiendront du 6 au 22 février 2026 à Milano Cortina. La saison hivernale étant sur le point de débuter, Eurosport se propose de diffuser la coupe du monde de biathlon, où l'on retrouvera les athlètes français Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet ou encore Lou Jeanmonnot.

Du côté du ski acrobatique, il ne faudra pas rater la participation de Perrine Laffont, tandis que pour le ski alpin, les espoirs français reposent sur Clément Noël. Toutes les épreuves seront diffusées sur Eurosport 1 et Eurosport 2 durant la durée de l'offre de Bouygues Telecom. Cerise sur le gâteau : grâce à l'application B.tv, vous pourrez suivre toutes ces compétitions sur l'appareil de votre choix, qu'il s'agisse de votre TV, votre smartphone ou votre tablette.