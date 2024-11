Des récents écouteurs à réduction de bruit de la marque Bose font l'objet d'une offre promotionnelle pendant la période du Black Friday. Sur le site Amazon, les Bose QuietComfort bénéficient d'une réduction non négligeable de 40 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La période du Black Friday 2024 continue avec ce nouveau bon plan en provenance d'Amazon. À l'occasion de l'avant-première dédiée à l'événement commercial de fin d'année, le géant de l'e-commerce permet à ses clients de s'offrir de très bons écouteurs sans fil à réduction de bruit et à prix réduit.

Disponibles en trois coloris au choix, les écouteurs sans fil Bose QuietComfort sont à 159,99 euros au lieu de 199,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 40 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Sortis au cours de la rentrée 2024, les QuietComfort de Bose sont des écouteurs Bluetooth sans fil équipés de la fameuse réduction de bruit qui filtre de manière constante et efficace les bruits environnants. Ces écouteurs sont résistants à l’eau et à la transpiration grâce à leur indice de protection IPX4. Accompagnée de trois embouts de taille différente, la paire d'écouteurs offre jusqu’à 8,5 heures d’écoute pour chaque recharge.

L’étui de recharge sans fil fourni apporte également 2 heures et demie de charge. Il ne faut qu'une heure et demie pour une charge complète, et une charge rapide de 20 minutes offre déjà trois heures supplémentaires d’autonomie. De plus, vous pouvez écouter votre musique sans interruption grâce à la connectivité Bluetooth 5.3. Enfin, il est possible d'utiliser les commandes tactiles pour passer les musiques, augmenter le volume, mettre pause ou lecture, ajuster les paramètres de réduction de bruit et bien plus encore.