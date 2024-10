Bose QuietComfort SC : l’excellent casque à réduction de bruit passe sous la barre des 180 € (-50%)

C'est une très grosse remise que propose Amazon sur le casque Bose QuietComfort SC qui est en tout point identique au QuietComfort (2023) à la différente de sa housse de transport, plus souple. Au lieu de 350 €, Amazon le propose en ce moment à 179,99 €, mais il va falloir se dépêcher.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CASQUE BOSE QUIETCOMFORT (AMAZON)

Les casques Bose QuietComfort sont iconiques et n'ont pas vraiment besoin de se faire présenter. La référence qui est en promotion sur Amazon et le modèle QuietComfort SC qui est identique au QuietComfort lancé en septembre 2023 et qui est lui aussi en promotion au passage à un prix un peu plus élevé et dans le coloris vert.

La différente entre les ceux modèles se trouve au niveau de la housse de rangement qui est plus souple sur le modèle SC. Au lieu de 350 € il y a quelques mois, le casque s'affiche en ce moment à 179,99 € sur Amazon, ce qui correspond à une réduction de 50%.

L'offre prend fin officiellement le 9 octobre 2024 à 23h59, sous réserve de disponibilité en stock. À ce prix-là, il risque d'y avoir une rupture de stock comme nous en voyons déjà pas mal dans le cadre des Ventes Flash Prime d'Amazon.

Excellent confort, belle qualité de son

La gamme des QuietComfort est connue pour offrir une excellente qualité de son et le modèle SC ne déroge pas à la règle. Idem pour la réduction de bruit active qui est efficace sur cette référence. Le confort est aussi au rendez-vous grâce au format enveloppant de ses coussinets doux.

Compatible le Bluetooth 5.1, le Bose QC SC offre une autonomie de 24 heures avec la réduction de bruit. Il suffit de 15 minutes de charge pour retrouver 2h30 d'autonomie.