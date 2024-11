Voici une nouvelle qui risque de ravir des clients Freebox ! Pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox Ultra Essentiel ou Pop, Free donne la possibilité d'avoir la chaîne Canal+ en live au cours d'une durée limitée.

Comme vous le savez certainement, Free a lancé une nouvelle Freebox à la fin du mois de janvier 2024. Surnommée Freebox V9, la box Internet de l'opérateur de Xavier Niel est disponible en deux versions : la Freebox Ultra et la Freebox Ultra Essentiel.

À l'inverse de l'abonnement lié à la Freebox Ultra haut de gamme, la formule Essentiel de la Freebox Ultra n'inclut pas les services de streaming comme Netflix, Disney+ et Prime Video. Mais récemment, Free a procédé à quelques modifications discrètes sur son site Internet officiel.

De nouveaux clients Freebox peuvent profiter gratuitement de la chaîne Canal+ en live

Pour rappel, les clients Freebox Ultra ont la possibilité de voir la chaîne Canal+ en live grâce à leur offre. Désormais, les nouveaux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop peuvent aussi regarder cette chaîne pendant une durée de 3 mois et de façon gratuite. Afin d'en profiter, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur la chaîne 4 du Player TV de la Freebox et de se laisser guider.

À ne pas confondre avec myCANAL, Canal+ en live est une chaîne TV linéaire qui diffuse du cinéma ultra-récent, des films incontournables, les dernières séries de la Création Originale CANAL+, des séries internationales, des documentaires et des contenus jeunesse. Pour la partie sportive, la célèbre chaîne cryptée retransmet en direct l'affiche de la Ligue des Champions de football du mercredi, des rencontres de la Premier League anglaise de foot, le TOP 14 de rugby, la Formule 1 ou bien encore la MotoGP.

Hormis la chaîne Canal+ en live, il faut savoir que Free offre aussi un accès au service de streaming MAX durant 3 mois. Issue de la fusion entre Warner Bros et Discovery, la plateforme MAX propose un catalogue incluant, entre autres, Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, Sex and the City, Six Feet Under, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, Succession, Chernobyl et The White Lotus.