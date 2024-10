Bonne nouvelle ! Free offre gratuitement plus de 40 chaînes TV à ses clients Freebox

Voici une bonne nouvelle qui risque de ravir les abonnés Freebox ! Actuellement, l'opérateur Free permet à ses clients titulaires d'une offre Fibre Internet d'activer gratuitement une option TV incluant plus de 40 chaînes.

Près de deux mois après avoir offert aux abonnés Delta toutes les chaînes du pack Universal+, Free a décidé d'offrir gratuitement plus de 40 chaînes TV à ses clients Freebox Pop, Mini 4K, Révolution, Révolution Light et Crystal. Initialement proposée à 4,99 euros par mois, l'option FAMILLE BY CANAL est désormais offerte aux abonnés Freebox et peut être activée manuellement depuis l'espace abonné. Voici les étapes à suivre :

Se connecter sur subscribe.free.fr/login/ Saisir l'identifiant et le mot de passe liés au compte client Freebox Se rendre sur l'onglet ‘Télévision' puis cliquer sur FAMILLE BY CANAL En dessous du message “Exclusivement pour vous : option offerte, sans engagement”, cliquer sur le bouton ‘Je souscris'

À l'issue de la quatrième étape, l'opérateur vous demandera de confirmer officiellement l'activation de l'option offerte en cliquant sur ‘Je confirme'. Enfin, Free donne des conseils pour activer les chaînes : “Sur un Player TV Crystal, mini 4K, Révolution ou Free Devialet, il vous suffit de le redémarrer. Sur un Player TV Pop ou une Apple TV 4K, allez sur l’application OQEE de votre Player, rubrique Profil, Télévision et cliquez sur Rafraichir les droits“.

Quelles sont les 40 chaînes incluses dans l'option FAMILLE BY CANAL chez Free ?

L'option FAMILLE BY CANAL chez Free permet de voir des séries inédites, des documentaires originaux, des programmes jeunesse, de la musique et des spectacles. Cette option inclut plus de 40 chaînes TV comme Disney Channel, Gulli Max, Comédie+, Télétoon+, Paris Première, Polar+ ou National Geographic. Découvrez la liste complète des chaînes FAMILLE BY CANAL associées à leurs canaux :