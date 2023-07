Le Nintendo Switch Online accueille deux jeux Zelda cultes, au cas où vous avez déjà fini Tears of the Kingdom

Les amateurs de la licence Zelda vont être ravis. Nintendo vient d’annoncer l’ajout de deux titres cultes de la saga à son abonnement Switch Online : Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Tous deux sortis en 2001 sur Game Boy Color, ces derniers sont l’occasion parfaite de continuer à baigner dans la légende d’Hyrule si vous avez déjà terminé Tears of the Kingdom.

Si la folie sur les réseaux sociaux s’est quelque peu calmée, Tears of the Kingdom, le dernier-né de la licence The Legend of Zelda, déchaîne encore toutes les passions. Sur Twitter et TikTok, les vidéos montrant les exploits et autres constructions lunaires des joueurs sont encore postées par dizaines. Le jeu regorgeant de contenus en tout genre, il est fort probable que vous soyez encore aujourd’hui en train de parcourir les plaines d’Hyrule à la recherche de noix Korogu.

Si, au contraire, Tears of the Kingdom n’a déjà plus aucun secret pour vous, vous souhaitez peut-être poursuivre l’aventure en explorant (ou en redécouvrant) les opus plus anciens de la saga. Ça tombe bien : Nintendo a eu l’excellente idée d’ajouter deux de ses titres phares à son abonnement Nintendo Switch Online. Dès aujourd’hui, l’émulateur officiel de la console accueille ainsi Oracle of Ages et Oracle of Seasons.

Sur le même sujet —Cet émulateur Nintendo Switch pour Android fait déjà tourner le dernier Zelda

Deux nouveaux jeux Zelda arrivent sur le Nintendo Switch Online

Les fans plus âgés de Zelda connaissent forcément ces deux épisodes sortis en 2001 sur GameBoy Color. Si ces derniers ne sont pas vraiment les plus appréciés par la communauté — d’autant que The Minish Cap sortira quelques années plus tard sur GameBoy Advance et marquera beaucoup plus les esprits — les deux jeux ont su tirer pleinement parti des capacités de la console portable pour proposer une expérience similaire à ses prédécesseurs.

Les Oracle rejoignent donc la liste des titres Zelda rétro déjà disponibles dans l’abonnement de Nintendo. À ce jour, vous pouvez jouer à The Legend of Zelda premier du nom (Famicom), Zelda II : The Adventure of Link (Famicom), A Link to the Past (Super NES), Ocarina of Time (Nintendo 64), Majora's Mask (Nintendo 64) et The Minish Cap (GameBoy Advance).