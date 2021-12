Mi Electric Scooter Essential : la trottinette Xiaomi est à un très bon prix pour Noël

Pour Noël, la Mi Electric Scooter Essential fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur le site Electro Dépôt. La trottinette électrique de Xiaomi est en effet vendue sous les 289 euros grâce à une réduction de 60 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

C'est à l'occasion d'une opération intitulée “Noël à prix cadeaux” que l'enseigne Electro Dépôt propose sur son site en ligne la Mi Electric Scooter Essential en promotion.

Affichée en temps normal à 348,96 euros, la trottinette électrique de la marque Xiaomi est vendue au prix de 288,96 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 60 euros de la part du site e-commerce. Pour information, la livraison de la trottinette électrique peut se faire gratuitement en magasin-dépôt de l'enseigne ou en point relais.

Concernant ses principales caractéristiques, la Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi est une trottinette électrique pliable et facile à transporter qui dispose notamment de 3 modes de vitesse (Piéton, Standard et Sport), d'une autonomie de 20 km et d'une vitesse maximale de 25 km/h. Du côté des équipements, on retrouve un large feu arrière, un phare lumineux à l'avant avec une portée d'éclairage de 10 mètres ainsi que des réflecteurs frontaux, latéraux et arrières pour une bonne visibilité. Enfin, l'engin électrique est fourni avec un antivol.