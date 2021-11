Bon prix sur ce pack gaming écran PC MSI 27″ WQHD + Xbox Series S pour le Black Friday

Cdiscount a décidé de frapper un grand coup à quelques heures de l'édition 2021 du Black Friday. Dans son rayon gaming, le site marchand français propose un pack comprenant un écran PC MSI de 27 pouces et la console Xbox Series S. L'ensemble est vendu à moins de 500 euros.

Les bons plans du Black Friday se poursuivent avec ce nouveau deal en provenance de Cdiscount. Le célèbre e-commerçant de l'Hexagone propose, au cours d'une durée indéterminée, un pack gaming incluant un écran PC et la Xbox Series.

Le pack en question, qui est composé de l'écran PC MSI Optix G27CQ4 de 27 pouces et de la console digitale de Microsoft, est vendu à 499 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque les deux produits valent 300 euros chacun si des achats sont effectués séparément.

Concernant le MSI Optix G27CQ4, le moniteur embarque un écran de 27 pouces avec résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels, une dalle VA, un contraste élevé de 3000:1 (typique) et de 100 000 000:1 (dynamique), un affichage ultra-fluide avec une fréquence de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms, la technologie AMD Freesync, 2 connecteurs HDMI 2.0 et un DisplayPort. Quant la Xbox Series S, la console de jeu 100% digitale est équipée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.