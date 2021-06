Bon plan Mi 10T Pro : l’excellent smartphone 5G de Xiaomi sous les 400 €

Vous avez envie de vous faire plaisir en vous procurant un excellent smartphone 5G ? Grâce à ce bon plan Rue du Commerce, vous aurez l'occasion d'acquérir le Xiaomi Mi 10T Pro sous la barre des 400 euros. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que les soldes d'été 2021 commenceront dans quelques jours, le Mi 10T Pro fait l'objet d'une bonne affaire chez Rue du Commerce.

Actuellement, le site marchand français propose le smartphone 5G de la marque Xiaomi (coloris gris) à 499 euros au lieu de 579 euros. Avec une offre de remboursement de 100 euros, le prix de revient du Mi 10T Pro est de 399 euros. Pour profiter de l'ODR en question (valable avant le 23 août 2021), il suffit de remplir un formulaire qui contient toutes les documents demandés.

Dévoilé en même temps que le Mi 10T et le Mi 10T Lite, le Xiaomi Mi 10T Pro est doté d'un écran AMOLED en Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement à 144 Hz. Le smartphone est également équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible recharge rapide et sans fil et système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un triple capteur de 108 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 10T Pro.