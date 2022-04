Bon plan vélo électrique : le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est à -40%

Le monde de la Mobilité Urbaine est à l'honneur chez Darty. Au cours d'une durée limitée, l'enseigne française propose sur son site e-commerce une réduction de 40% sur l'achat du vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike et 10% offerts en carte cadeau.

À l'occasion de l'arrivée du début du mois de mai 2022, Darty met en avant une sélection de nombreux produits issus du domaine de la Mobilité Urbaine. Parmi ces produits, on peut notamment retrouver un célèbre vélo électrique de la marque Xiaomi.

Ainsi, jusqu'à ce dimanche 1er mai, Darty permet à ses clients de profiter de 40% de remise sur le Mi Smart Electric Folding Bike. Vendu au prix conseillé de 999,99 euros, l'engin électrique du constructeur chinois voit son tarif diminuer à 599,99 euros. En plus de cet achat, une carte cadeau d'une valeur de 59,80 euros (correspondant à 10% du montant du vélo) peut être obtenue avec le code MOBI10 qui est à saisir durant l'étape de la commande.

Lancé en France il y a deux ans, le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi est équipé d'un moteur de 250 watts et d'une batterie Li-Ion assurant une autonomie de 45 km (après un temps de charge complet de 4 heures). Doté de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. La connectivité est assurée par la présence du GPS et du Bluetooth. Pour terminer, le vélo affiche un poids à vide de 14,5 kg et des dimensions de 1010 x 540 x 1290 cm.