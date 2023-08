En cette saison estivale, Cdiscount propose une offre très intéressante si vous cherchez à vous équiper d'un nouveau téléviseur. La Samsung Neo QLED QE700B dans sa version 65″ est vendue sur la barre des 1000 euros.

En ce mois d'août 2023, Cdiscount a décidé de faire plaisir à ses clients en leur permettant de faire une bonne affaire sur l'achat d'une superbe TV Neo QLED 8K de la marque Samsung.

En effet, la TV Samsung QE65QN700B de 65 pouces est vendue par le site e-commerce français au prix de 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros ; soit 200 euros moins cher par rapport au dernier tarif appliqué il y a 30 jours. Pour information, les membres CDAV peuvent obtenir un cashback de 75 euros sur leur cagnotte grâce à l'achat du produit.

Commercialisé au cours de l'année 2022, le téléviseur Samsung QE65QN700B dispose d'une diagonale de 163 cm ayant une résolution 8K UHD de 7680 x 4320 pixels, d'un processeur Neural Quantum Processor 8K, d'une compatibilité HDR10+ et Dolby Atmos, de la technologie Smart TV (Tizen 6), des assistants vocaux intégrés (Google/Alexa/Bixby), d'une puissance sonore de 60W ou bien encore d'un Woofer intégré. Au niveau de la connectique, il sera possible de profiter de quatre ports HDMI, de trois ports USB, d'une sortie optique numérique, de la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac et de la technologie sans fil Bluetooth 5.1.