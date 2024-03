Bon plan Tineco Floor One S3 : l’aspirateur 3-en-1 est affiché à petit prix durant le ventes flash

À l’occasion des Ventes flash du Printemps sur Amazon, les promotions s’invitent dans votre maison. L’aspirateur 3-en-1 Tineco Floor One S3 se retrouve ainsi à 269 € au lieu de 409 €. Une belle offre à ne pas manquer !

Les aspirateurs laveurs de sol assurent une propreté optimale puisqu’ils vous débarrassent des poussières et nettoient les tâches tenaces. Ces appareils complets coûtent généralement cher mais heureusement, durant ses Ventes flash qui se déroulent du 20 au 27 mars inclus, Amazon brade les prix de nombreux produits, dont le Tineco Floor One S3. Cet aspirateur 3-en-1 est particulièrement utile pour garder votre maison ou votre appartement dans un état impeccable.

Le Tineco Floor One S3 est un nettoyeur de sol sec et humide sans fil. Nul besoin de passer d’abord l’aspirateur puis la serpillère, c’est un appareil qui combine les 2 fonctionnalités pour vous faire gagner du temps. Grâce au capteur iLoop, ce modèle est capable d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et le débit d’eau pour nettoyer en profondeur votre sol. Les réservoirs d’eau claire et sale qui ont respectivement une capacité de 0,6 et 0.5 L, sont séparés pour un nettoyage plus efficace. Et pour vous faciliter la tâche, le système d’auto nettoyage s’occupe du lavage du rouleau après chaque utilisation.

L'écran LED et les indications vocales vous donnent des informations en temps réel sur le nettoyage en cours. Et avec la connexion WiFi, vous pouvez utiliser l’application TINECO pour suivre les données concernant les nettoyages effectués. Enfin, sa batterie au lithium de 4000 mAh offre une autonomie de 35 minutes. C’est suffisant pour nettoyer en continu une grande surface, comme un appartement ou même une maison.

