Pixel 7 Pro : le smartphone Google est à un super prix chez Fnac

Le Pixel 7 Pro fait l'objet d'une offre attractive sur le site Fnac. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de Google bénéficie d'une réduction de près de 15% et d'un bonus de reprise de 150 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce début du mois de juin, Fnac baisse le prix du Pixel 7 Pro. Proposé en deux coloris au choix, le smartphone 5G de Google est vendu par le site e-commerce français au tarif de 769 euros au lieu de 899 euros ; soit une remise immédiate de 130 euros de la part de Fnac.

En plus de la réduction, le téléphone de la firme de Mountain View est éligible à un bonus de 150 euros pour toute reprise d'un ancien smartphone. Le bonus de 150 euros se présente sous la forme d’un code de réduction valable en magasin jusqu’au 16 juin 2023 inclus ou, pour une reprise sur le web, sous la forme d'un code de réduction envoyé par mail à réception du produit par le recycleur valable sur Fnac.com ou dans les magasins Fnac jusqu'au 30 juin 2023 inclus. Avec la réduction de près de 15% et le bonus de reprise, le Google Pixel 7 Pro revient donc à 619 euros.

Sorti au cours de l'automne 2022, le Pixel 7 Pro associé à l'offre Fnac est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et du processeur Google Tensor G2. On retrouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide, le système d'exploitation mobile Android 13, le Bluetooth 5.2, le NFC et la norme Wifi 6E. Quant à l'APN, un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et un capteur frontal de 10,8 MP sont de la partie. Pour plus d'informations sur le smartphone, vous pouvez lire notre article lié au test du Google Pixel 7 Pro.