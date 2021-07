Xiaomi Mi 10T : le très bon smartphone 5G est à prix cassé pour les soldes d’été

Envie de vous offrir le Xiaomi Mi 10T à un bon prix ? C'est possible grâce à ce bon plan Bouygues Telecom où l'opérateur téléphonique propose le très bon smartphone 5G sous les 275 euros. Un deal intéressant à saisir au plus vite au cours de ces soldes d'été !

Profitez de la saison estivale pour changer votre téléphone actuel par un smartphone 5G pas trop cher. En ce moment, le Mi 10T de la marque Xiaomi est vendu sur la boutique en ligne Bouygues Telecom au prix de 374,25 euros au lieu de 499 euros ; soit une remise immédiate de 25% de la part de l'opérateur. Par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 23 août 2021, le prix de revient du Xiaomi Mi 10T atteint les 274,25 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici.

Concernant ses points forts, le Xiaomi Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. Du côté de la partie photo, on retrouve un triple capteur principal de 64MP + 13MP + 5MP et une caméra frontale de 20MP.

