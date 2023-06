Galaxy A54 : le smartphone Samsung (256 Go) avec chargeur est à prix réduit

Près de trois mois après son lancement en France, le Galaxy A54 devient de plus en plus abordable en termes de prix. Chez Amazon, le smartphone Samsung proposé dans sa version 256 Go et fourni avec un chargeur peut être obtenu à moins de 400 euros.

En ce début du mois de juin 2023, Amazon propose un smartphone Samsung de la gamme Galaxy à prix réduit. En effet, le Samsung Galaxy A54 disponible dans un coloris noir et son modèle 256 Go est à 444,99 euros au lieu de 549 euros ; soit 105 euros moins cher par rapport au prix conseillé.

Pour information, l'appareil est livré avec un chargeur secteur et est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 10 juin prochain (voir conditions). Avec cette ODR, le Galaxy A54 revient donc à 394,99 euros.

Le Galaxy A54 associé à l'offre Amazon est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 MP + 12 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP. De son côté, la connectivité se compose du Wi-Fi 6 (ax), du NFC, du Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Vous voulez plus d'infos ? Consultez alors notre article lié au test du Samsung Galaxy A54.