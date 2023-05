iPhone 14 : belle offre sur le modèle 128 Go du smartphone Apple chez Carrefour

Jusqu'à ce soir, l'enseigne Carrefour propose à ses clients titulaires de la carte de fidélité de bénéficier d'une cagnotte de 135 euros, pour tout achat du modèle 128 Go de l'Apple iPhone 14.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les iPhone 14 sont à l'honneur chez Carrefour ! Jusqu'à ce soir, à 23h59 et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne de la grande distribution propose 15% de remise fidélité sur l'achat du smartphone de la marque Apple.

Ainsi, le modèle 128 Go de l'Apple iPhone 14 proposé dans un coloris noir est vendu par Carrefour au prix de revient de 764,99 euros au lieu de 899,99 euros. Pour information, il est conseillé de choisir la livraison gratuite à domicile pour obtenir les 135 euros réduction qui iront directement sur la cagnotte du compte fidélité. La somme pourra être dépensée au cours d'un prochain achat.

Pour rappel, l’iPhone 14 est équipé d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits, du processeur Apple A15 Bionic et d'une mémoire vive de 6 Go. Côté photo, l’iPhone 14 embarque un capteur grand angle 12 MP, un ultra grand angle 12 MP et un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez lire notre article associé au test de l'iPhone 14.