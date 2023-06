Motorola lance son razr40 ultra pliant, la nouvelle référence du flip phone

Pratique et esthétique, le format flip phone pliant s’impose de plus en plus, et a trouvé son nouveau maître : le Motorola razr40 ultra. Misant sur un énorme et superbe écran externe, un design soigné, ainsi qu’une charnière flexible offrant un usage polyvalent, le smartphone frappe fort sur le marché des appareils à écran pliable.

La demande pour les smartphones équipés d’un écran pliable ne cesse de croître et Motorola a été l’un des premiers constructeurs à sérieusement se pencher sur ce segment et à commercialiser des produits innovants. Fort de son expertise en la matière, la marque lance un nouveau modèle, le Motorola razr40 ultra, un flip phone haut de gamme bien parti pour devenir la nouvelle référence du marché.

Quel écran externe !

Pas besoin d’ouvrir votre smartphone pour vérifier vos notifications, répondre facilement à un message ou prendre un selfie. Toutes ces actions sont réalisables depuis le large écran OLED externe de 3,6 pouces de l’appareil, qui affiche une haute définition et bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Les interactions sont optimisées avec les applications et la barre de notification pour offrir une expérience confortable. Il est même possible de naviguer dans Google Maps ou de jouer à un jeu sur cet écran. L’affichage est personnalisable et des raccourcis permettent d’accéder rapidement à vos applications favorites.

Grâce à sa charnière flexible et ajustable, le razr40 ultra se plie sous tous les angles. Vous pouvez ainsi y recourir en mode Flex View en le posant sur une table ou un bureau pour une utilisation mains-libres. Une fonctionnalité très pratique pour prendre des photos de groupe, pour réaliser une vidéo timelapse stable, ou passer un appel vidéo, que ce soit avec la caméra frontale ou le capteur photo principal. Dans cette position, l'écran externe permet de voir la photo sans avoir à ouvrir l’appareil. Vous pouvez même utiliser l’écran comme miroir pour vous maquiller !

Lorsque totalement déplié, le smartphone jouit d’un très grand écran P-OLED de 6,9 pouces avec définition Full HD+ et taux de rafraîchissement variable jusqu'à 165 Hz. Celui-ci s’adapte automatiquement au contenu affiché et peut descendre jusqu’à 1 Hz selon les usages afin d’économiser la batterie. L’écran est aussi certifié HDR10+ pour un rendu plus vif des couleurs et de meilleurs contrastes. Il couvre 120 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, assurant une fidélité et une richesse des couleurs dans les contenus vidéo.

Son format compact le rend pratique à glisser dans la poche ou dans un sac. Replié, vous et votre entourage pouvez profiter de son esthétique unique et originale du plus effet. Le lecteur d’empreintes est intégré au bouton de démarrage et l’appareil est certifié IP52, garantissant sa protection contre les poussières et les gouttes d’eau.

Une expérience photo sans précédent

Motorola a particulièrement soigné la partie photo de son razr40 ultra, destiné aux créateurs de contenus et aux utilisateurs les plus exigeants. La caméra principale de 12 MP est accompagnée d’une seconde optique de 13 MP dédiée à l’ultra grand-angle et aux gros plans. La stabilisation optique de l’image (OIS) compense automatiquement les effets de tremblement et de flou causés par des mouvements indésirables sur les images et vidéos pour en améliorer la qualité. L’autofocus dual pixel prend quant à lui en charge la mise au point, rapide et précise, pour capturer des clichés nets sur le vif. Le smartphone s’en sort très bien dans toutes les conditions de lumière et est capable de filmer en 8K et HDR10+.

L’autre attraction du smartphone à écran pliable est son capteur frontal de 32 MP, pour les selfies et les appels vidéo. La fonctionnalité Photo Booth qui lui est associée permet de déclencher une minuterie : l'appareil photo va prendre automatiquement quatre photos à la suite, espacées de trois secondes à chaque fois pour se préparer et poser, comme le ferait un photomaton. Quand les quatre clichés ont été capturés, vous pouvez ensuite réaliser un collage de celles-ci de manière intuitive avec l’application Google Photos.

Une autre option avancée est Horizon Lock. Elle propose de stabiliser la prise de vue et de la verrouiller pour se concentrer sur l'action lors de situations durant lesquelles les mouvements de caméra sont très importants, comme le ski, le VTT, le rafting… Vous pouvez ainsi obtenir un résultat exploitable en condition extrême.

Des performances premium

Le Motorola razr40 ultra est propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, l’un des SoC les plus puissants du marché. Il octroie au smartphone les performances nécessaires pour jouer à n’importe quel jeu mobile, pour le traitement photo et vidéo et pour gérer le multitâche, bien aidé par la présence de 8 Go de RAM. Le pliant embarque 256 Go de stockage pour ne jamais manquer d’espace avec vos applications, jeux, photos et vidéos.

L’autonomie du dispositif est confiée à une batterie de 3 800 mAh, rechargeable avec la technologie filaire TurboPower jusqu’à 30 W. Le razr40 ultra est également compatible avec la recharge sans fil pour plus de praticité, supportant une puissance jusqu’à 5 W par induction.

Motorola livre son nouveau flagship sous Android 13, la dernière version majeure du système d’exploitation. Il dispose de la fonction Ready For, qui lui permet d’être utilisé comme une unité centrale une fois connecté sans fil à un écran externe, moniteur ou téléviseur. Vous accédez ainsi à une expérience de bureautique, à vos jeux vidéo ou à la possibilité d’effectuer des appels vidéo depuis un plus grand écran.

Une tablette offerte avec l’offre de lancement

Le Motorola razr 40 ultra est disponible au prix de 1 199 euros dans les coloris noir, bleu glacier et Viva Magenta à partir du 1er juin 2023. Le fabricant annonce un packaging écoresponsable et olfactif contenant une coque de protection transparente et un chargeur filaire de 33 W.

Et ce n'est pas tout : pour tout achat d'un Motorola razr40 ultra chez Boulanger, vous pouvez obtenir gratuitement une tablette Lenovo Tab11 Plus d'une valeur de 279 euros.

