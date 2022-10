Deal du Jour : le smartphone OPPO A16 à prix cassé chez AliExpress

Aujourd'hui, AliExpress propose le OPPO A16 avec une réduction exceptionnelle de 15€. Découvrez comment profiter de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Pendant 3 jours à partir de ce matin, AliExpress vous propose le smartphone OPPO A16 avec une réduction de 15€. Il est ainsi disponible pour seulement 134€ au lieu de 149€ grâce au code promo SDF1065.

En prime, il est expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en seulement 3 jours.

Les caractéristiques techniques de l'OPPO A16

En achetant le smartphone OPPO A16, vous profitez d'un mobile avec de nombreuses qualités. Très performant, il est doté d'un processeur MediaTek Helio G35 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz. Il est ainsi fluide et efficace et peut supporter la plupart des jeux vidéo.

Côté photo, il offre un capteur frontal de 8Mp et 3 modules arrières :

Une caméra principale grand angle 80° de 13Mp

Une caméra mono de 2Mp

Une caméra Macro de 2Mp

Ces 3 capteurs sont tous alimentés par une Intelligence Artificielle très efficace qui permet d'améliorer toutes vos photos, même les plus floues. Vos selfies et toutes vos photos de vacances seront ainsi parfaites.

Il peut de plus tenir toute une journée sans problème grâce à sa batterie de 5000mAh et sa charge 10W. Aussi, son écran HD est conçu pour prendre soin de vos yeux et peut se souvenir de vos préférences de luminosité.

Enfin, côté design, il propose un écran ultra mince avec un bord incurvé en 3D.

Pour profiter du smartphone dès aujourd'hui à prix cassé, rendez-vous vite chez AliExpress. Comme précisé précédemment, l'offre n'est valable que 3 jours, mais ce n'est pas tout ! Elle est aussi valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. Pour en profiter, il va donc falloir être efficace.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Le smartphone est vendu par la boutique Tentrust Store qui bénéficie d'une note de 97,8% chez AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.