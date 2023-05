POCO X4 GT (256 Go) : l’excellent smartphone tombe à son prix le plus bas

Le POCO X4 GT fait l'objet d'un bon plan chez Amazon. Actuellement, le modèle 256 Go du smartphone 5G est à son prix le plus bas sur le célèbre site de commerce en ligne. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Près d'un an après sa sortie en France, le POCO X4 GT est mis en avant par Amazon. Disponible en plusieurs coloris et dans son modèle 256 Go, le smartphone 5G conçu par Xiaomi est proposé au prix de 299,90 euros ; ce qui correspond au meilleur tarif constaté jusqu'à présent.

Pour information, il s'agit de la version française du smartphone qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire. En optant pour ce mode de paiement, les mensualités reviennent à 74,98 euros.

Lancé en même temps que le POCO F4, le POCO X4 GT est équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 2460 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz. Il est également doté d'un processeur MediaTek Dimensity 8100, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un double haut-parleur certifié par by Dolby Atmos et d'une batterie haute capacité de 5080 mAh compatible avec la charge Turbo 67W (une charge complète en seulement 46 minutes pour 2 jours d’autonomie).

L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android 12 associé à une interface utilisateur MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Enfin, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC, la prise jack, l'USB Type-C et le GPS font partie de la connectivité.