Samsung Galaxy Tab S7 FE : le modèle 64 Go de la tablette est à 359 €

La Galaxy Tab S7 FE devient de plus en plus abordable grâce à ce bon plan Amazon ! Le modèle 64 Go de la tablette Samsung peut en effet être obtenu à 359 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre à saisir sur le site Amazon où le géant américain du commerce en ligne propose de vous procurer la Galaxy Tab S7 FE à prix réduit. En ce moment, le modèle 64 Go de la tablette Samsung disponible dans un coloris gris et fourni avec un S-Pen est au prix de 459 euros au lieu de 489 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au tarif constaté au début de mois de mai 2022.

Pour information, il s'agit de la version française de la Samsung Galaxy Tab S7 FE qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais. Mais ce n'est pas tout ! L'appareil de la marque coréenne bénéficie d'une offre de remboursement de 100 euros qui permet d'avoir le produit au prix de revient de 359 euros (voir conditions).

La Galaxy Tab S7 FE associée à l'offre promotionnelle Amazon (référence SM-T733NZSAEUH) et proposée dans sa version Wifi est équipée d'un écran LCD tactile de 12,4 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, du système d'exploitation mobile Android et d'une batterie d'une capacité de 10 090 mAh assurant une autonomie pouvant aller jusqu'à 13 heures. Concernant l'APN, on retrouve une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.